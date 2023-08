Helenius stirrade ner Joshua: ”Min doping är att jag har en riktigt hög nivå av vikingablod”

Robert Helenius kliver in i ringen på lördag. Under fredagen mötte Helenius motståndaren Joshua och stirrade ner honom under invägningen.

På lördag kliver Robert Helenius återigen in i ringen. Det har varit en veckas vila sedan den senaste boxningsmatchen, då han var i ringen med landsmannen Mika Mielonen.

Motståndet i lördagens boxningsmatch är dock betydligt tuffare. I ringen möter han Anthony Joshua från Storbritannien.

En hett omdiskuterad fråga den senaste veckan har varit doping. Detta eftersom Joshuas ursprungliga motståndare åkte fast i ett dopningstest, och Helenius fick rycka in som ersättare.

Anthony Joshua har uttryckt sin frustration över boxningens oförmåga att hantera sin dopingkris och har krävt radikala förändringar, så att de främsta boxarna i världen blir föremål för slumpmässiga tester.

– Jag förstår inte hur så många kan komma undan med dopning trots fler slumpmässiga dopningstester, säger Joshua.

Helenius svarade med att han tycker att inställningen till dopning borde vara likadan i alla länder.

– Antidoping bör vara densamma i alla länder. I ditt land, när Dillian Whyte åkte fast, tycker alla att det är boxning och ingen bryr sig. I Finland skulle jag bli lynchad i hela mitt liv om jag åkte fast. Jag skulle aldrig få licens att boxas igen. Jag skulle aldrig kunna boxas i Finland, säger Helenius.

– Min doping är att jag har en riktigt hög nivå av vikingablod i mig, skrattade Helenius.

”Har du problem”

Under fredagen möttes de båda boxarna ansikte mot ansikte. Ett möte som Helenius vann, i alla fall ur finländsk synvinkel.

Helenius höll länge kvar blicken på Anthony Joshua som till slut frågade finländaren om han har problem.

– Jag har inget problem, svarade Helenius.

De båda boxarna fortsatte att tjafsa en kort stund innan det avslutades.

Helenius uttryckte i en intervju med Yle Urheilu att han tror att Joshua försökte krypa in under skinnet på honom. Men Helenius tyckte att han ändå fick Joshua lite ur balans.

– Jag ger inte upp i en stirrtävling, precis som jag inte ger upp i boxning. Han blev nervös när jag fortsatte stirra på honom och då började han öppna munnen, sade Helenius.