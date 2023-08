Härvan kring Hunter Biden är en partipolitisk soppa av korruption, inflytande, obetalda skatter – och en nypa Trump och Ukraina

I tio års tid brukade Hunter Biden be sin pappa säga ”Hej” när han talade med sina affärspartners. Men Hunter Bidens pappa är inte vem som helst, utan Joe Biden, i dag USA:s president och tidigare vice president under Barack Obama.

På fredagskvällen kom beskedet att USA:s justitieminister Merrick Garland har utsett en särskild utredare att granska brottsmisstankarna mot presidentsonen Hunter Biden.

Men vilka är turerna i Hunter Biden-härvan? Varför ska han utredas just nu? Och varför heter det att det här fallet kan påverka det amerikanska presidentvalet 2024?

Den sista frågan är delvis enkel att besvara: det är möjligt, kanske till och med sannolikt, att presidentvalet nästa år ställer upp samma protagonister som valet 2020: den sittande presidenten Joe Biden för Demokraterna och den förre presidenten Donald Trump för Republikanerna.

Över Donald Trump hänger ett antal rättsprocesser, vilket ökar Republikanernas intresse för juridiska besvär för Joe Biden. Finns det då inte orsak att väcka åtal direkt mot presidenten kan man argumentera att det går att i stället göra det via sonen Hunter.

Men kopplingen till Vita huset handlar alls inte bara om att politiska motståndare vill smutskasta Joe Biden och tar till första bästa tillhygge. I stället beskriver analytiker Hunter Biden som presidentens största problem just nu.

New York Times konstaterar att härvan från att ha varit en ”smärtsam men relativt begränsad politisk skandal som främst engagerade entusiaster till höger” i och med tillsättandet av en särskild utredare nu har vuxit till sig och kan dra ut i en flera månader lång process som sammanfaller med en tid då Joe Biden gör sig redo för sin återvalskampanj.

Skatter och vapen är småpotatis ...

Vilka de eventuella framtida åtalspunkterna blir är oklart, men åtminstone handlar det om obetalda federala skatter åren 2017 och 2018. Största delen av de skatteskulderna hade Hunter Biden ändå betalat bort, vilket gör det mindre sannolikt att en rättegång skulle leda till en fällande dom eller ett långt straff, rapporterade New York Times i mars 2022.

För en fällande dom ska åklagaren också påvisa att den åtalade har gjort det avsiktligt och inte bara av slarv. På den punkten kan Hunter Biden ha nytta av att han har erkänt att han har varit narkotikaberoende.

Drogproblemen har däremot direkt lett till nästa knipa: Hunter Biden har erkänt att han har ägt ett vapen samtidigt som han använde narkotika, vilket är ett federalt brott i USA.

Skatte- och vapenbrotten hade Hunter Biden redan preliminärt kommit överens om att erkänna, men den överenskommelsen med åklagaren – samma åklagare som nu har utsetts till särskild utredare, David Weiss – godkändes inte av en domare i Delaware.

... men korruptionsmisstankar är ett större problem

Om en vuxen son – som dessutom har juristexamen från det ansedda universitetet Yale – inte lämnar in sin skattedeklaration i tid och betalar skatterna för sent kastar det inte värst mörka skuggor på pappan, inte ens om han är vice president i USA, vilket Joe Biden var åren 2009–2017.

Däremot är anklagelserna om korruption som Republikanerna också upprepar betydligt allvarligare.

Det är här andra länder blir inblandade. Efter sin juristexamen 1996 arbetade Hunter Biden som advokat och med lobbning så länge pappa Joe Biden var senator.

När Barack Obama bad Joe Biden ställa upp som vice presidentkandidat 2008 meddelades det också att Hunter Biden slutat arbeta med lobbning i Washington. Några år senare gör den yngre Biden lukrativa affärer i Kina och Ukraina.

Våren 2014 fick Hunter en styrelsepost i gasbolaget Burisma, vars ägare var den ukrainske oligarken Mykola Zlotjevskyj som hade varit minister under landets förra proryska president Viktor Janukovytj. Det var ett välbetalt uppdrag som Hunter Biden inte verkade ha några uppenbara kvalifikationer för – utom sin koppling till pappa vice presidenten.

Bildtext Hunter Biden stod strax bakom sin pappa i januari 2013 då Joe Biden svors in som USA:s vice president. Bild: EPA-EFE/Carolyn Kaster Hunter Biden

Varumärket Biden

I ett vittnesmål till en kommitté i USA:s representanthus i slutet av juli i år sa Hunters mångårige affärspartner Devon Archer att Hunter Biden lät sin pappa, då vice president, hälsa på affärspartners med hjälp av telefonens högtalarfunktion. Det gjorde han flera gånger under de tio år Devon Archer och Hunter Biden arbetade ihop.

Enligt Archer var kopplingen till ”varumärket Biden” något som skyddade Burisma och gav dem tillgång.

– Det handlar mycket om att öppna dörrar, ni vet, både globalt och i [Washington] DC, sa Archer i sitt vittnesmål enligt Washington Examiner.

Devon Archer specificerade också att varumärket Biden mest handlade om Joe, eftersom han var den som ”gav varumärket mest värde”.

Enligt Archer var Joe Biden ändå aldrig inblandad i några affärer, utan att det handlade om att Hunter Biden ville skapa en illusion av att man genom honom fick tillgång till hans far.

Bildtext En ung Volodymyr Zelenskyj är med på ett hörn i Hunter Biden-härvan. Han träffade sin amerikanska kollega Donald Trump i New York i september 2019. Bild: Shealah Craighead / AOP Donald Trump,Volodymyr Zelenskyj

Under åren 2014–2015 besökte Joe Biden ändå Ukraina ett antal gånger. Det tog Donald Trump fasta på under sin valkampanj 2019. Enligt Trump, som då var president, ska Joe Biden ha missbrukat sin tidigare roll som vice president för att hjälpa Hunter.

Biden ska enligt Trump ha krävt att Ukrainas dåvarande riksåklagare Viktor Sjokin – vars kontor utredde misstankar mot Burismas ägare – skulle få sparken. Om Biden inte fick sin vilja igenom skulle Ukraina gå miste om en miljard dollar i lånegarantier, påstod Trump.

Men sen hamnade han själv i blåsväder eftersom Demokraterna ansåg att han försökt pressa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som på den tiden inte var den världskändis han är i dag, att utreda Hunter Bidens affärer i Ukraina.

