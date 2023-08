Stort tryck fick nya biljettsystemet att fallera – efter försenad avspark pressades titelutmanaren Arsenal av Nottingham

Efter två mål på sex minuter i mitten av första halvlek såg Arsenal ut att kunna städa undan Nottingham Forest relativt enkelt. En sen reducering skapade ändå nerv, men Arsenal höll till slut undan.

När Premier League-säsongen inleddes på fredagskvällen sprang titelfavoriten Manchester City lätt över nykomlingen Burnley med 3–0.

För utmanaren Arsenal blev den första omgången svårare, men laget står på tre poäng efter premiären. Det blev 2–1 hemma mot Nottingham Forest.

– Det är alltid svårt att vinna den första matchen. Vi ska vara nöjda och vi förtjänade segern, säger Arsenals tränare Mikel Arteta till TNT Sports.

Det var många som ville se Arsenal sparka igång en ny säsong. Trycket utanför arenan var stort och det ledde till att det nya elektroniska biljettsystemet slutade fungera.

Tusentals åskådare stod fortfarande utanför arenan då avsparken närmade sig och det ledde till att matchen sköts fram med 30 minuter.

– Ett stort tack till domarna och motståndarna som gick med på att skjuta fram matchen så att vi kunde få den atmosfär vi fick, säger Arteta.

Bildtext Tusentals fans stod utanför arenan då matchen skulle börja. Bild: Lehtikuva fotboll,Arsenal FC

Stark första halvlek av Arsenal

Då det väl blev spel på planen såg Arsenal ut att döda matchen i första halvlek. Eddie Nketiah vek in från vänsterkanten och sköt in 1–0 i den 26:e minuten, och några minuter senare dunkade Bukayo Saka in 2–0.

– Jag är väldigt nöjd med Eddie Nketiahs insats. Han var besviken då han inte fick starta i Community Sheild och det visade han på träningarna under veckan, säger Arteta.

Efter en dominant första halvlek tappade Arsenal lite av greppet efter paus, men matchen såg ändå länge ut att sluta 2–0.

Men med tio minuter kvar att spela fick gästerna in en reducering. Taiwo Awoniyi satte in bollen efter en kontring och skapade nerv i matchen.

Ingen VAR-koll

Nottingham fick lite momentum och ny energi efter målet. Nottingham spelade upp sig och pressade Arsenal på slutet, men hemmalaget höll undan och tog tre poäng i premiären.

– Jag skulle ljuga om jag inte sa att jag är besviken med hur vi spelade i första halvlek. Vi visste att Arsenal skulle dominera och det var helt okej för oss, men jag gillar inte hur vi spelade då de gjorde mål.

– Jag säger inte att vi förtjänade att vinna men vi behöver bjuda på lite bättre motstånd, säger Nottinghams tränare Steve Cooper.

Cooper var också besviken över en utebliven VAR-situation. Bollen tog på Declan Rices hand i straffområdet men domaren fick inget besked om videogranskning.

– Vi ska inte gråta över det men jag är överraskad att man inte kollade det. Det kommer att bli debatt och det ska bli intressant att se hur det går framöver, säger han.