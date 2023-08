Två mål på fyra minuter som kan ha avgjort guldkampen – KuPS vann toppmötet mot Åland United och rymmer ytterligare i tabellen

KuPS ser ut att gå mot ett nytt ligaguld. Idag vann laget över tvåan Åland United och toppar nu tabellen med nio poäng före ålänningarna.

Inom loppet av en vecka har Åland United och KuPS mötts två gånger. Förra helgen vann KuPS med 2–0 i finska cupen och dagens ligamöte slutade i en 4–0-seger för Kuopiodamerna.

– Vi gjorde en fulländad insats. I första halvlek hade vi lite problem men i andra dominerade vi. Vi spelade mångsidigt och visade att vi är i fysiskt bra form, säger Emmi Siren till Ruutu.

KuPS avgjorde matchen med två mål på fyra minuter strax före paus. Först sköt Emmi Siren in bollen via ribban och sedan dunkade Yuuka Kurosaki in 2–0.

Åland United kunde inte svara efter den smällen. I stället stötte Roosa Ariyo in 3–0 efter en timmes spel och Gentjana Rochi fastställde slutresultatet några minuter före full tid.

– Vi hängde med bra i första halvlek men så gjorde KuPS två snygga mål som det inte fanns något att göra åt. Efter paus vågade vi inte spela vårt eget spel men KuPS var också bättre i dag, säger ÅU:s Anna Nurmi.

Stor ligaledning för KuPS

Resultatet gör att KuPS rymmer ytterligare i toppen av tabellen. Laget har nu en lucka på nio poäng till tabelltvåan från Åland, och avståndet ner till trean HJK är tolv poäng.

– Målet är att vinna ligan och cupen, samt att gå till gruppspel i Champions League. Vi har en bra vardag här och kan jobba väldigt bra.

– När man lyckas får man självförtroende och vill bli ännu bättre, säger Siren.

Åland United har spelat en match mindre än sina konkurrenter då grundserien snart är slut. 18 omgångar ska spelas och för Åland United återstår tre matcher medan KuPS och HJK ska spela två matcher till innan den övre slutserien tar vid.

– Vi går in för att ta tre poäng i de återstående matcherna så får vi se hur långt det räcker, säger Nurmi.

TPS kommer knappast att nå övre slutserien men i dag tog laget en seger om kan betyda mycket för självförtroendet. Åbolaget slog tabellfyran FC Honka med 1–0 efter Laura Linnalas mål i den sjunde minuten.

Kryss i enda matchen i fotbollsligan

I herrarnas fotbollsliga blev det kryss i dagens enda match. AC Oulu mot FC Lahti slutade 1–1.

Niklas Jokelainen slog in en straff för AC Oulu i första halvleken men Eemeli Virta kvitterade för FC Lahti efter en dryg timmes spel.

Resultatet gav inga förändringar i tabellen, AC Oulu ligger kvar på fjärde plats medan FC Lahti är åtta.