Stormen Hans påverkade elpriset: Förväntade vinterpriset sjönk

Ovädret Hans har orsakat förödelse i Sverige, Norge och Danmark men de stora regnmängderna har också fyllt vattenkraftverkens bassänger. Det reagerar elbörsen på med att sänka priserna i framtiden.

För en vecka sedan svepte ovädret Hans in över Danmark, Norge och Sverige. På flera håll orsakade stormen stora skador som kommer att ta lång tid att reparera.

Men det myckna regnvattnet har inte bara negativa sidor. Tillsammans med det regn som föll i juli har Hans dragit ner elterminerna, som också kallas elfuturer, alltså det prognostiserade elpriset för i vinter.

– Jo, det har nog påverkat. Det regniga vädret har förbättrat vattenläget i Norden avsevärt och nu är vattensituationen bättre än normalt. I Norden är vattenkraften viktig, så vattenläget påverkar också futurerna, säger Marko Pikkarainen, huvudanalytiker på elbolaget Lumme Energia till Yle Uutiset.

– En storm är en engångshändelse. Men det som händer i vattenförråden har inverkan. Det leder till att förväntningarna på elmarknaden sjunker, konstaterar i sin tur direktör Pekka Salomaa på Energiindustrin.

Rent konkret handlar de sjunkande elterminerna om att marknadens förväntningar om att elektriciteten räcker till har förstärkts. Omvänt betyder det också att risken för en prissmäll som förra höstens är allt mer avlägsen.

I augusti 2022 spådde futurerna vinterpriser på närmare 50 cent per kilowattimme, men i verkligheten blev priserna ändå lägre än så. Dagens elterminer för hösten och vintern förutspår i sin tur att elpriset kommer att ligga klart under tio cent per kilowattimme.

– Någon perfekt kristallkula har vi inte, men faktum är att många stjärnor är i bra mycket bättre position nu än de var vid motsvarande tidpunkt förra året, säger Lari Järvenpää, huvudanalytiker på Fortum.

Flera faktorer

– Förtroendet för att elen räcker till har stärkts. Det är det allra viktigaste. Det finns också förtroende för att priserna i medeltal är rimliga. Men säkert kommer det även framöver att förekomma stora prisvariationer från timme till timme och från vecka till vecka, säger Salomaa.

Det mycket som bidrar till den positiva bilden.

Salomaa konstaterar att det inte bara är vattenreserverna i Norden som påverkar utbudet. I Europa är gasläget bra, konstaterar han, och i Finland har Oliluoto 3 producerat el.

Utbyggnaden av vindkraften bidrar också till att hålla priserna nere. När börspriset på el häromdagen låg på minus var det till stor del tack vare vindkraften.

Artikeln är en förkortad översättning av Yle Uutisets artikel Hans-myrsky teki sähkön hintayllätyksen: Ensi talven hintaodotukset laskivat av Minna Pantzar.