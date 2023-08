Kuppgeneraler i Niger vill åtala den avsatta presidenten för högförräderi

Kinas utrikesministerium fördömer Taiwans vicepresident William Lais korta besök i USA.

Enligt Kina är Lai en separatist och bråkstake.

– Kina följer noga med situationen och kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att skydda sin nationella suveränitet och territoriella integritet, sa ministeriet kort efter att Lai anlänt till New York. Lai gjorde en kort mellanlandning i New York under sin resa till Paraguay.

Lai ställer upp som kandidat i Taiwans presidentval nästa år. Han är känd som en mer uttalad anhängare av Taiwans självständighet än den sittande presidenten.

Kina betraktar Taiwan som en rebellprovins, som man vill återansluta till det kinesiska moderlandet – till och med med våld.

Källa: AFP