Flera bilstölder i Pargas under veckoslutet: ”Viktigt att låsa bilen även i Pargas”

Den senaste veckan har det skett flera bilstölder i Pargas. Alla bilar har hittats och polisen har gripit en person.

Under natten mot onsdagen fick polisen in flera anmälningar från Pargas att någon brutit sig in i deras fordon. Illdåden fortsatte följande natt då tre personbilar och en cykel stals från Pargas centrum, Ersby och Tervsund.

– Alla stulna bilar har hittats och polisen har gripit en person, som i förhör medgett sin delaktighet i ärendet, säger Tommi Wahlroos, som är kriminalöverkonstapel vid polisstationen i Pargas.

På fredagen stals ytterligare en bil från Pargas centrum. Bilen hittades senare, men den skyldige i det fallet är ännu inte känd. Fallen utreds som bruksstöld av motordrivet fordon.

– Det är viktigt att låsa bilen, båten och ytterdörren även i Pargas, konstaterar Wahlroos och tillägger att det inte betyder att de stulna bilarna varit olåsta.