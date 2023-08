Klart: Chelsea stal Moises Caicedo framför näsan på Liverpool – har spenderat närmare en miljard sedan nya ägaren tog över i fjol

Todd Boehlys värvningsfest tycks inte ha något slut. Ett nytt transferrekord krävdes för att hans Chelsea skulle sno åt sig Moises Caicedo, som redan hann vara ”detaljer” från Liverpool.

De möttes i ligapremiären i söndags. Där blev det ett kryss – men i den senaste tidens dragkamp utanför planen drog Chelsea till slut det längre strået.

Båda lagen har sökt förstärkning till mittfältet – och båda lagen har haft ögonen på Brightons Moises Caicedo.

Ännu så sent som i fredags verkade det vara Liverpool som skulle vinna dragkampen. Brighton uppgavs acceptera deras bud på 125 miljoner euro och övergången var detaljer från att bli klar.

Men på måndagen presenterades ecuadorianen Caicedo i stället av Chelsea. Bland annat BBC rapporterar att mittfältsmotorn var mer sugen på att flytta till västra London och att övergångssumman landade på motsvarande 133 miljoner euro – nytt rekord i Premier League.

Megakontrakt

Chelsea har slutit långa avtal med flera av sina värvningar för att klara de ekonomiska reglementena. Caicedo är inget undantag.

Kontraktet sträcker sig över hela åtta år, med option för ett tilläggsår. Enligt BBC betalar Chelsea inledningsvis 100 miljoner pund, resten av betalningen består av olika tilläggsbonusar.

– Jag tvekade inte då Chelsea ringde. Det här är en dröm som går i uppfyllelse, säger 21-årige Caicedo på klubbens webbplats.

Brightons chefstränare Roberto de Zerbi sa i samband med helgens premiärseger över Luton att ”han redan glömt Caicedo”. Hos Brighton får man trösta sig med att man gör en jättevinst på försäljningen – för ett par år sedan värvades han från sitt hemland för ynka fem miljoner euro.

Närmar sig miljardspendering under nya ägaren

Transferrekordet i Premier League har uppdaterats flitigt på sistone.

I vintras rekordvärvade Chelsea en annan mittfältare, VM-succén Enzo Fernandez från Benfica, för 121 miljoner euro. Och i sommar köpte Arsenal Declan Rice av West Ham för 122 miljoner.

Just Chelsea har haft pengakranen vidöppen sedan nya ägaren Todd Boehly kom in för ett drygt år sedan. Enligt Transfermarkt har man efter värvningen av Caicedo spenderat ofantliga 934 miljoner euro sedan den nye ägaren kom in i fjol – vilket till exempel är mer än vad alla lag i La Liga spenderat tillsammans.

Bildtext Amerikanen Todd Boehly blev majoritetsägare för Chelsea i fjol – och satte igång en spelarcirkus. Bild: Ian Stephen/ProSports/Shutterstock/All Over Press Chelsea FC

Bara i sommar har spelarruljansen varit total. Förutom Caicedo har Axel Disasi, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Robert Sanchez, Angelo Gabriel och Diego Moreira värvats för totalt 331,6 miljoner euro. Samtidigt har sommarens försäljningar uppgått till 269,3 miljoner.

Och ännu uppges man inte vara klara.

Siktet ska enligt Sky Sports vara ställt på ytterligare en mittfältare, på Southamptons Romeo Lavia. Mönstret liknar värvningen av Caicedo – Southampton har nämligen redan godkänt ett bud från Liverpool på närmare 70 miljoner euro.

Neymar klar för Al Hilal?

På annat håll uppges Neymar vara klar för spel i den storsatsande saudiska fotbollsligan.

Transfergurun Fabrizio Romano slår fast att övergången från PSG till Al Hilal nu är klar. Kontraktet ska vara tvåårigt och priset knappt 100 miljoner euro.

Enligt Romano reser Neymar till Saudiarabien under den här veckan.