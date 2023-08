Yle Sporten sänder: Australien vill fortsätta fira framför fanatiska fans – England vill upprepa semifinalsuccén från i fjol

Två lag som aldrig tidigare spelat VM-final kommer att mötas på söndag. Frågan är om Spanien ställs mot Australien, som visat upp hela registret i VM, eller England, som hittills undvikit matcher mot de allra bästa länderna.

Kl. 13 Australien–Kanada på TV2 och Arenan

Semifinal 2, Stadium Australia, Sydney

Vinnaren möter Spanien i final på söndag, förloraren spelar bronsmatch mot Sverige på lördag

Kommentatorer: Sebastian Backman och expert Minea Lassas

Programmet är ännu inte tillgängligt FIFA fotbolls-VM 2023, semifinal: Australien - England (svenskt referat) - Spela upp på Arenan (Programmet är ännu inte tillgängligt)

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Australiens läge: Trygga inför historiska jättematchen

Först en nervig uddamålsseger över Irland, sedan en oväntad förlust. Efter det en förlösande storseger över ett världslag, med kniven mot strupen. Och allra senast: Iskalla nerver i VM-historiens mest sevärda straffläggning.

Ja ni ser, Australien har spelat ut hela sitt register i VM-turneringen och stått för en räcka störtimponerande prestationer. Efter bottennappet mot Nigeria – förlust med 2–3 – har landet gått från klarhet till klarhet.

Den svenska tränaren Tony Gustavsson har gjutit ihop en elva som ser ut att klara av vad som helst. Hela backlinjen samt mittfältstrion Katrina Gorry, Caitlin Foord och Kyra Cooney-Cross har varit på planen i minst 476 av de 480 minuter Australien hittills spelat.

Snacka om samspelthet.

Nu, då landets största fotbollsmatch någonsin stundar, finns det bara ett frågetecken i truppen: Sam Kerr. Frågeställningen handlar mindre om profilanfallarens skadeläge, mer om hur hon ska platsa.

Den gamla devisen ”ändra inte ett vinnande lag” får sannolikt ge vika mot den halvgalna tanken att lämna världens bästa anfallare på bänken i en VM-semifinal.

Bildtext De flesta flaggar för att Kerr ska starta i matchen, även om vissa medier hävdar att hon kunde göra ett större intryck från bänken. Bild: Lehtikuva/AFP Sam Kerr,Australiens damlandslag i fotboll

Kerr hoppade in i den 55:e minuten i kvartsfinalen mot Frankrike och mycket talar för att hon kommer att starta mot England.

– När jag skadade vaden var planen hela tiden att vara redo för semifinalen och finalen. Jag kunde ha startat mot Frankrike, men vem vet om skadan kunde ha förvärrats, säger Kerr enligt The Guardian.

Räkna alltså med ett formstarkt och självsäkert Australien, som vuxit in i turneringen. England vet hur svårt det är att få hål på det här spelglada gänget. Just nu har Mackenzie Arnold hållit nollan i fyra av fem matcher i turneringen och i 318 spelminuter på raken (plus lite stopptid).

Englands läge: Tredje gången gillt? Ja, tack!

England vill ändra på sin image som ”laget som alltid tar sig till semifinal”. Efter två raka bronsmatcher, i VM 2015 och 2019, vill landet göra som i EM i fjol och gå hela vägen.

Och nu är det verkligen upp till bevis för England.

Hittills har England inte mött en enda nation rankad bland de tio bästa i världen. Jämför med Australien, som precis som England slutade etta i gruppen: De har redan fått finta sig förbi den regerande OS-mästaren Kanada och stjärnspäckade Frankrike, som båda ligger bland de sju främsta på Fifas världsrankning.

England har fortfarande en del att bevisa efter 120 mållösa minuter mot Nigeria, som i ärlighetens namn var det bättre laget i åttondelsfinalen som avgjordes på straffar.

Efterdyningarna från matchen känns fortfarande. Lauren James, den kreativa och kliniska offensiva mittfältaren som stått bakom det mesta i Englands anfall, saknas fortfarande efter att ha blivit utvisad mot Nigeria.

England har däremot en storturneringsvana som Australien saknar. Efter EM-segern i fjol vet också landet vad som krävs för att gå hela vägen på en slutsåld jättearena.

Bildtext England har guldvittring, precis som i fjol. Bild: IMAGO/Sports Press Photo/ All Over Press Englands damlandslag i fotboll

Problemet för England är att arenan den här gången kommer att vara på Australiens sida. I cricket-, rugby- och nätbollssammanhang finns en stor rivalitet mellan Australien och England. Räkna alltså med ett högljutt hemmastöd i den första tävlingsmatchen i fotboll mellan länderna.

England får jobba mot ett litet mentalt underläge i matchen. Sedan den oerhört framgångsrika förbundskaptenen Sarina Wiegman tog över år 2021 har England spelat 37 matcher och bara förlorat 1: mot Australien med 0–2 på hemmaplan i april.

Då gjorde Sam Kerr ett av målen. Nu får Kerr sannolikt mäta sig mot två av försvararna i klubblaget Chelsea: Millie Bright och Jess Carter tippas starta som mittbackar i Englands trebackslinje.

– Hon är en fantastisk spelare. De har ett briljant lag, men det har vi också, säger Bright till BBC.

Då England spelade semifinal i fjol vann laget med 4–0 över Sverige i EM. Räkna inte med lika stora siffror mot Australien.

Håll koll på: Fajten om mittfältsdominansen

Australiens Katrina Gorry och Kyra Cooney-Cross mot Englands Keira Walsh och Georgia Stanway. Vittsjö och Hammarby mot Barcelona och Bayern München.

Innan turneringen hade de flesta sagt att Walsh och Stanway hade dominerat i en duell mot två damallsvenska spelare. Nu är svaret inte lika givet.

Gorry och Cooney-Cross har utvecklats till en succéduo på det australiska mittfältet. Den mer defensivt inriktade Gorry har varit inblandad i näst flest närkamper i hela turneringen, och gett Cooney-Cross friheten att blomstra. Hon uppges nu vara hårt bevakad av en räcka storklubbar i Europa.

Bildtext Kyra Cooney-Cross lär snart få flytta från Stockholm. Bild: Chris Putnam / Alamy/All Over Press Australiens damlandslag i fotboll

Stanway och Walsh började äntligen komma till sin rätta mot Colombia. Ska de nära vännerna, som båda tidigare spelade för Manchester City, uppträda lika målmedvetet i semifinalen?

Gorry är för övrigt inte den enda australiern som håller till i Vittsjö, en ort på den skånska landsbygden med 1 800 invånare. Charlotte Grant och Clare Polkinghorne spelar också för klubben, som klarar av att spela i allsvenskan tack vare ivriga pensionärernas talkovilja.

Nu har Vittsjö fler semifinalspelare i VM än Bayern München, Lyon, Wolfsburg och PSG.

Efter VM-matcherna på slutsålda Stadium Australia kan trion återvända till hemmamiljön på andra sidan jorden och äta sockerkaka som Jörgen bakat, eller hot dogs som Göran grillat vid sidan av träningsplanen. Det bjöds det på då Yle Sporten besökte Vittsjö i fjol.

Kommentatorns tips: Hugget som stucket!

England är vadslagningsbyråernas favorit, men visst känns det som om Australien har någonting stort på gång. Vad sägs om 1–0 till hemmanationen och en oförglömlig final i Sydney på söndag?