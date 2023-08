Helsingforspolitiker riktar skarp kritik mot Hekas hyreshöjningar – borgmästaren pekar på dålig planering

Under frågetimmen som hölls under Helsingfors stadsfullmäktiges möte under onsdagskvällen togs frågan om hyreshöjningarna som stadens hyresbolag har meddelat om, upp som första fråga.

Den första som fick ordet var Elisa Gebhard från SDP som anser att en hyreshöjning på över 10 procent är orimlig för låginkomsttagare och undrade hur staden kommer att stödja de som riskerar bli vräkta på grund av det här.

På det svarade borgmästare Juhana Vartiainen att stadsstyrelsen i flera etapper har behandlat ämnet, så sent som den här veckan.

– Heka handlar enligt självkostnadsprincipen och kan därför endast fatta beslut utifrån den premissen. Med tanke på det är höjningarna inte orimliga, säger han.

Borgmästaren håller ändå med om att Heka har gjort allvarliga misstag under de gångna åren som nu lett till de här besvärliga besluten.

– Stadens hyresbostäder har under åren med låga räntor och låg inflation förberett sig dåligt på kommande år med högre kostnader. Med bättre planering hade det här inte hänt, säger Vartiainen.

Han tillade att det typiska är att misstag görs under högkonjunkturerna och så har det varit även nu.

Efter borgmästarens anförande ställdes en mängd kritik mot att det är de med de lägsta inkomsterna som drabbas.

De Grönas Nina Miettinen undrade vart folk ska ta vägen ifall de inte klarar av de höjda hyrorna.

– De som bara har råd med stadens hyreslägenheter har inga billigare ställen att bo på. Helsingfors har inte råd att förlora sådana som bor i Hekas bostäder eftersom de jobbar inom branscher det annars också är svårt att få folk till, sa hon.

Sänk tomthyrorna

Otto Meri från Samlingspartiet ansåg å sin sida att en lösning på det akuta problemet är att realisera en del av bostäderna staden har i sin ägo. Men det finns också andra sätt.

– Kunde man inte tänka sig att sänka tomthyrorna för Hekas bostäder, undrade han.

Meris partikollega Juha Hakola håller med om att hyreshöjningarna är stora och plötsliga och drabbar en del värre och en del mindre illa.

– Det är helt klart att staden nu måste förbereda sig på en ökad mängd utkomststöd på sina socialbyråer, säger han.

Borgmästare Juhana Vartiainens svar på all frågor som ställdes var kort och koncis.

– Tack för intressanta frågor och synpunkter. Jag har gjort noggranna anteckningar och trots att det är svårt att hitta goda medel att lösa det hela på bortsluts ändå ingenting, sa han.

Helsingfors stads hyresbostäder Heka kommer att höja sina hyror i medeltal med över tio procent från och med den 1 januari nästa år.