Premiär för Storyn bakom storyn – Svenska Yle står på scen i Karis

Svenska Yles föreställningsturné Storyn bakom storyn har inletts. I den tar åtta Svenska Yle-journalister steget ut på teaterscenen och bjuder publiken på en unik inblick i journalistikens värld.

Tisdagen den 19.9 är det premiär i Karis på Tryckeriteaterns scen, på torsdagen den 21.9 drar turnén vidare till Jakobstad och Schaumansalen och på tisdagen den 26.9 intas Svenska Teaterns scen i Helsingfors. Varje föreställning börjar kl. 19.00 och biljettförsäljningen sköts av respektive teaters biljettjänst.

I föreställningen kommer kända profiler från svenska Yle att dela med sig av arbetet bakom det som syns i rutan, hörs i radion och publiceras på webben. Journalistik är så mycket mer än bara slutprodukten.

– Kvalitetsjournalistik blir allt viktigare i en polariserad värld som domineras av subjektivt tyckande. Den är en av grundstenarna i demokratin. Vi vill visa på den kompetens och den mångfald som finns i vårt hus, säger Marina Meinander, ansvarig producent på Svenska Yle drama.

Marina Meinander jobbar som producent på Svenska Yle drama och har regisserat Storyn bakom storyn.

Var och en av journalisterna gestaltar en av de viktigaste och mest tankeväckande berättelserna ur sitt liv som journalist och tar med oss i processen. Det blir glädje, allvar, självironi, humor och starka berättelser.

Hur kom föreställningen till?

Föreställningen har hittat sin form under några månaders intensivt arbete. Varje journalist har fått hjälp på vägen av dramaproffs – berättelserna mejslades fram med hjälp av Svenska Yles dramaturger, och sedan har de medverkande övat upp den sceniska framställningen under ledning av skådespelaren Nina Hukkinen.

Marina Meinander beskriver föreställningen som en fest för journalistiken i all sin bredd.

– Grunden i arbetet har varit att synliggöra vår journalistiska kompetens. Det blir glädje, allvar, självironi, humor och framförallt starka berättelser. Det gemensamma är att det handlar om den avgörande storyn, efter vilken livet aldrig blir sig likt igen. Den mest minnesvärda händelsen, berättad med de medverkandes egna ord, säger Marina Meinander.

Redaktörerna och deras berättelser

De åtta som valdes ut att medverka i föreställningen är av olika ålder och bakgrund, och deras berättelser handlar om vitt skilda saker. Även om varje berättelse kretsar kring journalistik på något sätt, så handlar många av dem också om människorna bakom journalistrollen. Det här arbetet handlar om att möta människor och försöka förstå världen, och det är omöjligt att inte förändras själv under resans lopp.

Ville Hupa - Bland abortmotståndare i ett polariserat USA

Ville Hupa jobbar som politisk redaktör med Åbo som bas. Tidigare var han utrikesredaktör och 2019-2022 var han korrespondent i USA, stationerad i New York. Det är ett land som alltid står i centrum för stora världshändelser, men just de här åren var ovanligt händelserika. Coronapandemin stängde ner landet, Black lives matter-vågen drog över världen efter mordet på George Floyd, och det drog ihop sig till presidentval. I det här läget reste Ville till Pennsylvania för att intervjua ett katolskt par om deras brinnande abortmotstånd, och fick ett erbjudande som han sent skulle glömma.

Barbro Björkfelt - Snälla, lär mig din dialekt

Regissören Barbro Björkfelt har gjort dokumentärer om kvinnorna i krigets Ukraina, om asylsökande i Finland och om våra skogars ekosystem, bara för att nämna några. Just nu har hon färdigställt en ljuddokumentär om ett mycket mer personligt ämne: hennes förfäders dialekt, brändiskan. På åländska Brändö är det bara ett fåtal kvar som talar språket. Barbro gör en dokumentaristisk djupdykning i brändiskan som blir både emotionell och lärorik.

Måns Strömberg ”DJ Bunuel” - Musik som bygger broar mellan människor

Musikredaktören Måns Strömberg är känd för massorna som DJ Bunuel, en grandios DJ som har enorma spelningar, ordnar musikfestivaler och programleder det legendariska musikprogrammet LUX i Radio Vega varje söndag. Men var tar Måns slut och var börjar Bunuel? Vilka upplevelser och ledstjärnor är viktigast i hans arbete? Hör hur det går till när det inte är AI-styrda spellistor som väljer ut musiken för oss, utan en människa med själ och hjärta.

Nicke Aldén - När jag mötte min största idol och gjorde bort mig i direktsändning

Nicke Aldén är till vardags programledare på Strömsö. Han är också känd från många tvåspråkiga program, som kulturreseseprogrammet Egenland och självständighetsmottagningen på presidentens slott. I början av sin karriär jobbade Nicke på ungdomskanalen Radio X3M, och fick en gång möjligheten att intervjua sin största idol, frontfiguren Fat Mike i punkbandet NOFX, i direktsändning. Situationen blev så spännande att redaktören tappade fattningen totalt. För att göra saken värre filmades allt och Nickes värsta stund som journalist ligger för evigt ute på Youtube.

Marcus Rosenlund - Mitt möte med döden i Atacamaöknen

Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund har invigt allmänheten i vetenskapens mysterier i programmet Kvanthopp i snart 20 år. Han skriver också populärvetenskapliga böcker och har vunnit flera prestigefyllda priser för sitt folkbildande arbete. När Marcus ställer sig på scenen tar han oss med på en resa som förändrade hans liv. Målet med resan var att rapportera från Europeiska sydobservatoriets (ESO) stora teleskop i Chile, men på vägen dit befann han plötsligt ensam i världens farligaste öken, med bara en halv liter vatten och utan möjlighet att ta sig därifrån.

Annvi Gardberg - Jag begrep inte att man kan vara så rädd för coronavaccin

Annvi Gardberg är undersökande journalist med över 25 år på Svenska Yle i bagaget. För allmänheten är hon mest känd för Spotlightreportagen om silvervatten, svart salva mot cancer och bioresonans. De här programmen fick ett stort genomslag i medierna och öppnade våra beslutsfattares ögon för brister i lagstiftningen kring alternativ vård. I Storyn bakom storyn berättar Annvi om hur hon under pandemin arbetade med några program om vaccinmotstånd, och hur hon genom sin vaccinkritiska kusin Gustaf fick upp ögonen för hur kritikerna tänkte och kände. Hon började samla på berättelser om hur folk råkat i konflikt med vänner, släkt och arbetskamrater på grund av sina åsikter om coronavaccinet, och blev överraskad och berörd av berättelserna hon tog del av.

Anne Hietanen - Att göra nakna intervjuer utan att klä av för mycket

Kulturredaktören Anne Hietanen jobbar till dagligdags mest med kultur- och samhällspodden Sällskapet. Tidigare har hon varit musikchef på X3M, talkshowvärd och gjort mängder av intervjuprogram. Ett av dessa har stannat extra starkt i hennes minne, och det är poddserien Kroppen och livet. Det är en serie där samtalen kretsar kring kroppen, skam och rädslor. Anne, som tidigare kämpat med ätstörningar, ville visa många olika slags människor precis som är, oberoende av om de är friska, sjuka eller något mitt emellan. Men hur får man människor att öppna sig? Och hur förvaltar man sina intervjupersoners förtroende utan att exploatera dem?

Tika Sevón Liljegren - Att hitta sig själv (och sin näsa) i Nepal

Tika Sevón Liljegren är programledare i BUU-klubben och artist. I sitt jobb möter hon ibland barn, vilkas enda kontakt med trygga vuxna sker genom TV-skärmen. I sådana möten händer det att Tika slungas tillbaka till sin egen tidiga barndom som föräldralöst barnhemsbarn i Nepal. Trots sin stora tacksamhet över att bli adopterad till Finland och få ett bra liv, glömmer hon inte alla timmar, dagar och år av kamp för att äntligen börja älska sig själv och acceptera att hon är just sådan som hon är.

Deltagarna i Svenska Yles föreställning Storyn bakom storyn, uppe från vänster: Ville Hupa, Barbro Björkfelt och Anne Hietanen. I mellersta raden från vänster: Tika Sevón Liljegren och Måns Strömberg "DJ Bunuel". Nedre raden från vänster: Annvi Gardberg, Nicke Aldén och Marcus Rosenlund.

Storyn bakom storyn ges på Tryckeriteatern i Karis den 19.9, i Schaumansalen i Jakobstad den 21.9 , och på Svenska Teatern i Helsingfors den 26.9, samtliga klockan 19.

Biljettförsäljningen sköts via teatrarnas egna biljettjänster, Netticket.fi för föreställningarna på TryckeriTeatern i Karis och för Schaumansalen i Jakobstad och Lippu.fi för föreställningen på Svenska Teatern i Helsingfors. Biljetterna kostar 10 euro i Karis och Jakobstad och 5, 10 eller 15 euro på Svenska Teatern.

Föreställningen publiceras på Yle Arenan den 29.10, samt sänds i Yle Fem den 19.11 och 23.11 klockan 20.