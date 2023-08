”Vänd dig inåt och låt kroppen göra sitt” – så här kan du förbättra din förlossningsupplevelse

Det finns många sätt att förbättra förlossningsupplevelsen. Satsning på upplevelsen är inte bara bra för den som föder, utan också för barnet och för samhället.

En så kallad naturlig förlossning ställs ofta mot förlossning där man använder mediciner eller gör ingrepp, men så borde det inte vara. De två sätten står inte i strid med varandra, säger Jenna Moisala. Hon är fysioterapeut, terapeut, doula, förlossningscoach och hypnoterapeut.

De som föder borde i stället ha tillgång till kunskap om många olika alternativ, tycker Moisala och andra experter. Det går nämligen att göra väldigt mycket för att förbättra förlossningsupplevelsen.

Marjaana Siivola har varit doula sedan år 2012. Hon är DONA-certifierad doula med avancerat doulacertifikat. Hon är bland annat yrkeslärare och förlossningscoach.

Siivola säger att forskning visat att det som påverkar förlossningsupplevelsen allra mest är hur du behandlades, om du kände att du blev hörd och om du fick vara med i beslutsfattandet.

– De här faktorerna påverkar mer än vilken smärtlindring du använder, eller till exempel om det är en vaginal förlossning eller kejsarsnitt, säger Siivola.

Bildtext En viktig del av en bra förlossning är att den som föder har kunskap om olika alternativ, säger sakkunniga Jenna Moisala. Bild: Raisa Kyllikki Ranta

Du behöver kunskap för att göra beslut under förlossningen

Experter som Jenna Moisala och Marjaana Siivola uppmanar de som föder att skaffa kunskap om förlossning redan i ett tidigt skede. Om du förstår hur en förlossning går till, är det lättare att själv vara aktiv, säger Moisala.

Därför är det problematiskt att det ordnas allt mindre förberedelse och utbildning inför förlossning på flera orter. En del gravida missar utbildningen helt, eftersom den ordnas så sällan, berättar Siivola. Det påverkar i sin tur direkt förlossningsupplevelsen.

När det är dags att välja smärtstillande på sjukhuset kan det till exempel hända att den metod du vet om och vill ha inte lönar sig i det skedet. Det kan lätt bli tungt om du inte förstår varför, och inte har hört talas om det alternativ som barnmorskan rekommenderar i stället.

Det är många som tänker att barnmorskorna berättar allt man behöver veta under själva förlossningen, säger Siivola. I verkligheten ser det annorlunda ut. Under förlossningen sover den övre hjärnbarken. Då tänker man inte på samma sätt som vanligt och kan inte ordentligt ta in ny kunskap, säger Siivola.

– Barnmorskorna vill dessutom låta dig bestämma själv. De vill inte göra beslutet för dig, om till exempel vilket smärtstillande du använder.

Siivola berättar att en doula inte heller är hela lösningen i det här avseendet. För en doula är det mycket lättare att hjälpa, om den som föder har kunskapen på förhand, säger hon.

Vad är en doula? Öppna En doula är en stödperson som stöder den som föder och hela familjen under graviditeten, förlossningen och tiden efter förlossningen.

En doula hjälper dig att förbereda dig. Doulan fungerar både som sakkunnig och som coach. Du kan alltid ställa frågor till din doula om det är något du undrar över.

Under förlossningen fokuserar doulan på dig och hur du mår. Doulan är också där för partnern och ofta hjälper doulan även partnern att vara mer närvarande.

Doulans jobb är också att på förhand diskutera med dig vad du vill och behöver, det vill säga dina önskemål för förlossningen. Under förlossningen hjälper doulan dig att få din röst hörd.

Det finns flera olika slags doulor, också till exempel frivilliga doulor.

Bildtext En trygg omgivning med stöd från partner, doula eller annan stödperson kan lindra smärta och föra förlossningen framåt. Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Självhypnos kan ge både avslappning och smärtlindring

Det finns en väldigt lång lista på olika smärtlindrande sätt mot förlossningssmärta. Experterna rekommenderar att ordentligt bekanta sig med alternativen, så att du vet vad du har att välja mellan, och att du förstår varför vissa metoder inte rekommenderas under specifika skeden av förlossningen.

Utöver medicinsk smärtlindring finns det sätt att själv lindra smärta och obehag, och att hjälpa kroppen klara av förlossningen. Det här bygger till exempel hypnobirthing på, berättar Jenna Moisala som är specialist inom metoden.

Överlag är det viktigt att förstå hur smärta uppstår, säger Moisala. Bland annat tolkning, känslor, stress och oro, och hur du behandlar dem påverkar smärtupplevelsen.

De flesta är sannolikt också hemma i början av förlossningen. Då kan det löna sig att känna till sätt att klara av smärtan där, också om man valt att ta till exempel epidural senare, säger Moisala.

Hypnobirthing Öppna Hypnobirthing är en metod med heltäckande förlossningsförberedelse.

I hypnobirthing lär man sig olika sätt att öka utsöndring av förlossningshormoner som hjälper lindrar smärta och obehag i kroppen. Målet är alltså att få hormoner som oxytocin och endorfin att flöda i kroppen.

I praktiken innebär hypnobirthing avslappning med olika ljudinspelningar, avslappnande visualiseringsövningar och genom att lugna ner andningen.

Trots att hypnobirthing ofta påverkar förlossningen positivt, är idén inte att lära sig att kontrollera förlossningen. I stället handlar det om att lära sig att påverka hur man själv reagerar på förlossningen.

Hypnobirthing som metod är ungefär 30 år gammal och har funnits i Finland i snart 15 år. Tankesätten det bygger på, såsom kroppens avslappning som smärtlindring, är däremot väldigt gamla.

Bildtext Det finns flera olika sätt att slappna av kroppen under förlossningen, till exempel att föda i vatten. Bild: Ville Viitamäki / Yle

Omgivningen är avgörande för en bra förlossning

Jenna Moisala önskar ett större fokus på hur de som föder bemöts. Om du känner dig trygg lindrar det direkt smärta. Om du som föder får omsorg och stöd kan du dessutom bättre stödja barnet när det fötts, säger hon.

När omgivningen och den egna kroppen känns trygg brukar man i branschen tala om en så kallad förlossningsbubbla.

– I en trygg omgivning kan du vända dig inåt, lyssna på dig själv och låta kroppen göra sitt. Det kan du öva på i förväg. Det är viktigt, för att det inte är förnuftet som bestämmer i en förlossning, säger Moisala.

Ibland kan den som föder till och med komma in i ett så kallat flowtillstånd. Det är vanligt för de som använder sig av hypnobirthing, berättar Moisala. I ett flowtillstånd kan smärtan upplevas mer som en drivande kraft som hjälper mot målet och som det går att jobba med, istället för att det känns som att man drunknar i den.

– Men sen finns det också olika skeden i en förlossning. När det blir väldigt tungt eller om du tappar tron i dina krafter så är det enormt viktigt att omgivningen stöder dig, säger Moisala.

Det går alltså att hjälpa den egna kroppen väldigt mycket utan att använda mediciner. Här påminner Moisala däremot om att det inte handlar om två sätt som står mot varandra. I en del förlossningar är det en enorm gåva att det finns medicinsk hjälp att få, och ibland behövs den inte alls, säger hon.

– Idén med hypnobirthing till exempel är att man lyfter fram egna resurser vid sidan av det andra.

Bildtext Att den som föder mår bra och får stöd under sin förlossning är bra också för babyn och resten av familjen. Bild: Kipgodi/Mostphotos

Få vet vad en doula är

Att ha en doula med sig redan under graviditeten minskar ofta stress och förlossningsrädslor, berättar Marjaana Siivola.

– Under förlossningen behövs ofta också färre ingrepp om en doula finns med. Eftersom ingrepp har biverkningar, minskar också mängden biverkningar. Förlossningsupplevelsen blir ofta bättre och anknytningen och amningen likaså, säger hon.

Siivola och andra har försökt få doulaverksamheten att ingå i Finlands nationella mödravård. Forskning visar att det skulle vara kostnadseffektivt för samhället om de som födde använde sig av tjänsten.

– Det betalar sig snabbt tillbaka genom att det leder till färre medicinska ingrepp och kortare sjukhusbesök, och för att det förbättrar familjens välmående på lång sikt, säger Siivola.

I flera länder hör tjänsten till den offentliga hälsovården eller till sjukförsäkringen. Till exempel i USA betalar Medicaid, landets offentliga hälsovård, för verksamheten i en del delstater.

I Finland informerar rådgivningarna sällan om doulor bland annat för att många doulor är privatföretagare, säger Siivola. Hon föreslår en modell där doulor skulle leda doulakvällar med förberedelser inför förlossning på till exempel rådgivningen eller sjukhus. Hon önskar att alla i framtiden hade möjlighet till att anlita en doula.

Hon efterlyser till exempel ett system med servicesedlar som ger möjlighet till tjänsten.

– Det skulle gärna få vara ett helt paket där doulan och familjen träffas före förlossningen och doulan är tillgänglig under en längre tid.

Bland annat Folkhälsan erbjuder doulatjänster gratis till svenskspråkiga. Mer information om tjänsten hittar du här.

Bildtext Det finns många missuppfattningar och rädslor kring att motionera som gravid, men egentligen är det rekommenderat, säger Camilla Marjamäki moderskaps- och bäckenbottensfysioterapeut. Bild: Sonja Sajavaara / Yle

Myt att man inte får motionera under graviditeten

Till skillnad från vad många tror får man motionera, även till exempel lyfta tynger, under graviditeten. Det här berättar Camilla Marjamäki, fysioterapeut specialiserad på moderskaps- och bäckenbottenfysioterapi.

Det är vetenskapligt påvisat att det är tryggt att styrketräna om det inte är något avvikande med graviditeten, säger hon. Överlag rekommenderas motion. Det lönar sig däremot att anpassa motionen enligt hur du tränat tidigare och enligt olika skeden i graviditeten. Det lönar sig också att öva på att lyssna på den egna kroppen, och det kan en expert hjälpa med, säger Marjamäki.

– Motion hjälper dig att orka och må bättre, både fysiskt och psykiskt. Motion kan också hjälpa förebygga och lindra smärta.

Under graviditeten lönar sig en kombination av muskelkonditionsträning och aerobisk träning, det vill säga uthållighetsträning. Rörlighetsträning kan också vara bra för till exempel avslappning.

För kroppen mer riskfyllda träningssätt som kampsporter, ridsport och dykning med andningsutrustning rekommenderas däremot inte.

Efter förlossningen är det också bra att motionera, men det kan se ut på olika sätt för olika personer, säger Marjamäki. Den generella idén är att gå stegvis framåt. Det får ta tid och man kan börja med motion med låg effekt. Man behöver ändå inte vara rädd för att motionera efteråt, säger hon.

Inkontinens Öppna Inkontinens, eller läckage av till exempel kiss är vanligt under graviditeten och efter förlossningen och kan ske på grund av att påfrestningen på bäckenbotten blir så stor. Inkontinens kan också orsakas av annat.

Under graviditet och förlossning sker hormonella förändringar i bäckenbotten, och när livmodern blir tyngre blir det mer för området att bära.

Det går att förhindra och minska inkontinens på olika sätt, säger fysioterapeuten Camilla Marjamäki. Ett sätt är att träna bäckenbottenmusklerna med övningar, men det är absolut inte det enda sättet. Det är lika viktigt att kunna slappna av musklerna som det är att kunna spänna dem, säger Marjamäki.

Om du kämpar med inkontinens lönar det sig att tala med en fysioterapeut om olika metoder. Det är inte meningen att inkontinens ska behöva bli något du måste leva med efter förlossningen.

Det lönar sig ändå för alla att öva på att känna igen när bäckenbotten är spänd och när den är avslappnad. Det hjälper under förlossningen och återhämtningen efteråt, men också annars. Det är till exempel vanligt att bäckenbotten är för spänt, säger Marjamäki.

”Du kan komma in i ett transliknande tillstånd”

Också barnmorskan Jenna Hellstén understryker vikten av att du känner dig trygg, väl omhändertagen och delaktig i alla beslut som gäller din kropp. Då utlöses förlossningshormonerna bättre.

På sjukhus är barnmorskan inte med dig under hela förlossningen. Därför rekommenderar Hellstén varmt doulor eller en annan stödperson som känner dig och dina behov, utöver partnern.

– Jag skulle aldrig själv föda utan doula. Det underlättar dessutom barnmorskans jobb och hjälper partnern att vara mer närvarande. Forskning visar att en aktiv partner har positiva effekter på förlossningen, säger Hellstén.

Bildtext Barnmorska Jenna Hellstén rekommenderar varmt doulor och understryker vikten av att satsa på förlossningsupplevelsen. Bild: Kaisa Karoliina

Hellstén ser också fördelar med hypnobirthing.

– Hjärnan har en fantastisk makt. Du kan komma in i ett transliknande tillstånd, där du kan slappna av och släppa taget. För det behövs däremot att du först känner dig trygg. Dessutom kräver det att du har förberett dig, säger Hellstén.

En förlossning behöver däremot inte vara utan mediciner för att vara bra och fin, säger hon.

Till de som är skeptiska till hur viktigt det är att satsa på förlossningsupplevelsen påminner Hellstén att den som föder aldrig glömmer sin förlossningsupplevelse. Att satsa på upplevelsen är dessutom till nytta för samhället, säger hon.

Till exempel minskar det rusning till psykologtjänster. Det främjar också nativiteten.

– Till exempel i Stockholm erbjuds hemförlossning om du är en frisk omföderska och fyller specifika kriterier. Enligt forskning är det då lika tryggt som på sjukhus. Beslutsfattare i Finland borde vakna till sådant. Om man skär ner på satsningen på förlossningsupplevelsen, eller ger föderskor färre alternativ, ökar nativiteten nog inte.

Andra tips