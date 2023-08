Nu vaskas nästa Käärijä fram: ”Intresset för UMK har exploderat”

Käärijäfebern har knappt lagt sig då det är dags att börja fundera på nästa bidrag till UMK och Eurovisionstävlingen. I dag öppnas ansökningstiden för nya låtbidrag till tävlingen för ny musik. Alla tiders UMK-maskineri körs samtidigt igång.

Första penseldraget på Käärijäs mural i Dickursby har knappt strukits då det är dags att vaska fram nästa Käärijä, med målsättning att nå framgång i Eurovisionen nästa år.

Låtskrivarna kan från och med i dag ansöka om att delta i UMK för att tävla om en plats som Finlands följande eurovisionsrepresentant.

Käärijä, Jere Pöyhönen, kammade hem alla tiders Eurovisionsframgång i maj, inte bara genom att ta andra plats i tävlingen, utan genom det enorma intresse han har väckt utomlands.

Så vad krävs av nästa UMK-vinnare för att Finland ska kunna fortsätta på framgångsvågen? Anssi Autio, huvudproducent för UMK säger att man inte är ute efter en Käärijä-kopia, men vinnaren ska ha det där lilla extra.

– Att låten är originell och skiljer sig från mängden är viktigt, liksom att artisten vågar ge sig hän för fulla muggar. Man kan inte fejka autenticitet, den måste finnas i låten och hos artisten från första början.

Nästa UMK ordnas i februari 2024 UMK är Finlands största musikshow, som tar vinnaren från en inhemsk miljonpublik till en publik på hundratals miljoner tittare i Eurovision Song Contest, världens största musikunderhållningsshow. Följande Eurovision Song Contest ordnas i maj 2024 i Malmö i Sverige. En jury bestående av musikproffs står för valet av låtar och artister. Juryns ordförande är musikchefen för YleX, Tapio Hakanen. Ansökan sker under tiden 21–24.8.2023 med en blankett som finns på adressen yle.fi/umk. På samma webbplats finns också tävlingsreglerna på finska, svenska och engelska. UMK24-tävlingen når sin kulmen i UMK-evenemanget i februari.

Artisten behöver inte vara känd från tidigare men nog ha en del erfarenhet av att uppträda. Autio har hört ryktesvägen att flera kända artister skulle söka till tävlingen i år. Kändisskapet garanterar ändå inte att man vinner.

Johan Lindroos, musikchef på Yle och Svenska Yles UMK-kommentator säger att vinnarlåten gärna får vara en låt som fungerar lika bra som Käärijäs Cha Cha Cha. Stilen eller genren spelar ingen roll.

– Det ska vara en låt som fungerar, som överraskar, som ger gåshud. Får man fram det där överraskningsmomentet kombinerat med gåshudskänslan är det ju mycket bra med tanke på Eurovisionen.

Bildtext Johan Lindroos är musikchef på Yle och Svenska Yles UMK och Eurovisionskommentator. Bild: Katariina Rouvinen / Yle Johan Lindroos (YLE),porträt,Yle Radio Suomi

Synligheten viktig för artister

Lindroos har märkt att intresset inom musikbranschen och hos skivbolagen har ökat enormt. Tävlingen har blivit en otroligt bra plats för att visa upp också helt nya eller ganska okända artister.

– Oavsett hur det går för en artist i UMK, är det viktigaste att vara med och visa upp sig för den finländska publiken.

Käärijäs eurovisionslåt Cha Cha Cha blev alla tiders mest lyssnade finskspråkiga låt på Spotify, och har precis har överskridit 100 miljoner lyssningar.

Men också andra deltagare har nått framgångar. Fjolårsdeltagaren, tvåspråkiga Keiras låt No business on the dancefloor har till exempel fått över 6 miljoner lyssningar på Spotify. Kuumaas låt Ylivoimainen har streamats över 15 miljoner gånger, och är en av årets största radiolåtar.

– Insikten att det är viktigt att vara med i UMK gynnar både UMK som tävling och leder antagligen också till att vi ser otroligt bra artister och intressanta låtar i UMK även i framtiden, säger Lindroos.

Bildtext Anssi Autio är huvudproducent för UMK. Bild: Raine Laaksonen / YleX YleX

Enormt intresse för UMK utomlands

Käärijäs framgångar har gett ett enormt lyft för UMK. Också utomlands har förväntningarna ökat.

– Intresset för UMK utomlands har stadigt ökat under de senaste åren och efter i år har det fullständigt exploderat. Jag är överraskad om intresset inte skulle vara större än någonsin, säger Lindroos.

Finland har eurovisionsfans runtom i hela världen. Enligt Anssi Autio talas det om UMK som den bästa nationella kvaltävlingen i Europa.

– Det är en otrolig bedrift. För en artist som blir sist i tävlingen betyder det ingalunda att du förlorat, medverkan ger stor synlighet, säger Autio.

Käärijä lyckades bevisa i synnerhet för publiken här hemma att man inte behöver sjunga på engelska för att nå framgång, också finskan kan gå hem.

– Rädslan för att skicka en låt på finska tror jag att ha minskat märkbart, säger Lindroos.

UMK-deltagarna kan vänta sig ett stort medieuppbåd när tävlingen sätter igång. Men när deltagarna först offentliggjordes ifjol fick Käärijä stå mer eller mindre ifred under presstillställningen.

– När hans låt väl kom ut tog Käärijä-ivern fart, och jag vet inte hur många tiotusentals intervjuer han gett därefter. Det är ett stort kast för en som inte är van vid att ge så många intervjuer eller vara i blickfånget.

Anssi Autio säger att det också är viktigt att artisterna har ett bra stödteam bakom sig. Käärijä hade stöd av sin bror och nära vänner.

– Få artister klarar sig själva. Man behöver inte ha ett skivbolag för att kunna delta i vår tävling, men när man väl antagits, är det flera skivbolag som vill skriva kontrakt med artisterna.

Bildtext Intresset för Käärijä och Finlands kvaltävlingar är stort också utomlands. Bild: Berislav Jurišić / Yle Käärijä,festivaler,fans

Alla tiders UMK-maskineri

Nu kör alla tiders UMK-maskineri igång. Anssi Autio avslöjar att mycket nytt planeras och tävlingen växer.

– Det går väldigt bra för UMK och Yle satsar på tävlingen som aldrig förr. Det har inte enbart att göra med framgången i Eurovisionstävlingen, framgång beror så mycket på slumpen. Men vi har till exempel märkt att 38 procent av Youtube-videorna ses av en utländsk publik.

– Det är ganska otroligt att de europeiska fansen är så ivriga över en tävling där vi väljer vår nationella representant. Vi hoppas förstås på framgångar i Eurovisionstävlingen också.

På grund av den ökade terrorrisken i Sverige har man spekulerat i om nästa Eurovision skulle ordnas i Finland. Det vore exceptionellt. Det är i sista hand Europeiska radio- och TV-unionen, EBU som beslutar om frågan.