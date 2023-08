Inbrott i flera skolor i Raseborg – brandsläckare tömdes i Katarinaskolan i Karis

Det har varit mycket ofog i stadens fastigheter den här sommaren. Staden har polisanmält ofog i Svartå skola, Katarinaskolan och Seminarieskolan.

På fredag morgon (18.8.) märkte en snickare att någon hade brutit sig in på Katarinaskolan i Karis. Byggnaden står tom eftersom den ska renoveras i höst.

Någon hade brutit in sig i skolan, tömt brandsläckare och kastat omkring saker. Fastighetschef Catharina Lindström på Raseborgs stad berättar att det inte är det första dylika inbrottet den här sommaren.

Ett liknande inbrott skedde i Svartå skola i början av augusti. Brandsläckarna hade tömts och saker kastats omkring och slagits sönder. Bland annat hade någon kastat omkring kakaopulver i köket i Svartå skola.

Den 4 juli hade några ungdomar tagit sig in i Seminarieskolan i Ekenäs. Ungdomarna, som alla är under 15 år gamla, kom in på skolan via tandläkarmottagningen som var öppen. Inne i skolan öppnade de en kran i ett handfat och lät den rinna.

Personalen märkte snabbt saken, men vattnet hann rinna över och väta ner korridoren.

Raseborgs stad har polisanmält inbrotten och vandalismen i de tre skolorna.

– Det har varit mycket ofog den här sommaren, säger fastighetschef Catharina Lindström.

Det har också varit inbrott i stationshuset i Ekenäs i början av augusti.