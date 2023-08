Camilla Richardsson tröttnade på att skuffas och drog fältet i flera kilometer – VM-finalen gav blodad tand: ”Nästa år tränar jag med EM-medalj i bakhuvudet”

Det blev massvis med tv-tid för Camilla Richardsson under VM-finalen på 10 000 meter. Hon var den första att bli less på det makliga tempot så hon tog täten och behöll den under första halvan av tävlingen.

Inför loppet talade Richardsson om att hon är i form att förbättra sitt finländska rekord. Den drömmen grusades genast i början då ingen var sugen på att skruva upp farten.

– Precis som i Europacupen blev det en massa skuffar och knuffar. Så jag tänkte att jag har lärt mig min läxa: Det är bara att ta täten och se vad som händer, säger hon till Yle Sporten.

Hon utgick från att någon annan i fältet skulle tänka snarlikt och att hon därmed skulle få lite hjälp. Så gick det inte.

– Jag började så småningom titta omkring mig och tänka: ”Jaha, hur många varv ska det här pågå”.

Det visade sig att det skulle pågå i många varv.

Bildtext Så här såg det ut under halva loppet. Bild: Lehtikuva Camilla Richardsson

Stolt över sig själv

Då världsstjärnorna slutligen tog kommandot klarade hon inte längre av att hänga med. Men det berodde inte på att hon hade spillt för mycket krut då hon var etta i loppet.

– Steget blev mer avslappnat då jag var i täten. Man måste komma ihåg att de som är i världstoppen löper grymma tider. Jag hade inte en chans på en mer framskjuten placering än så här. Jag ville se vad som händer om jag drar upp farten, säger hon.

Hon korsade mållinjen till slut som femtonde dam. Hon säger att det var ungefär det som hon hade önskat sig.

– Jag är stolt över att jag har tagit mig så här långt. Jag hade nästan det sämsta personliga rekordet så jag tänkte att varje placering jag plockar är bra. Topp femton i världen är inte fy skam.

Bildtext Richardsson kom i mål som femtonde dam. Bild: Lehtikuva Camilla Richardsson

I intervjuzonen en halvtimme efter tävlingen brottas hon ändå delvis med sina känslor. Loppet gick inte helt enligt det manus hon hade ritat upp.

– Formen är bra och löpningen kändes bra så visst grämer det att loppet utvecklades så här. I VM löper man om placeringar men det skulle ha skulle ha varit fint att åka hem med ett nytt personligt rekord, funderar hon.

EM-medalj i sikte

I sammanhanget är det värt att notera att Richardsson var fjärde bästa europé i loppet. Då EM i Rom nästa år kommer till tals blir det glöd i hennes stämma och blick.

– Innan det här året har en medalj inte ens funnit på kartan för mig. Men nästa år kommer jag träna med en EM-medalj i bakhuvudet.

Men hennes VM är inte över än. Hennes nästa utmaning är försöksheatet på 5 000 meter. Målet för den tävlingen utkristalliserades då hon vandrade längs med intervjuzonen efter lördagskvällens finaldrama.

– Jag fick en bra placering på tian så skulle jag kunna ta en bra tid på femman. Då skulle det väga ganska jämnt. Så ser min plan ut, säger hon och skrattar.

Försöksheaten på 5 000 meter står på programmet på onsdagseftermiddag.