Se hur inflationen utvecklats efter att inflationstalet för juli publicerats i Finland, Eurozonen och USA

I juli månad tilltog inflationstalen något i Finland och i USA. Trenden är fortsättningsvis nedåtgående.

Nya inflationstal från USA och Europa publicerades nyligen för juli månad. Inflationstakten på årsnivå steg något i Finland och USA.

Enligt Statistikcentralen berodde juli månads något tilltagande inflation i Finland framför allt på en högre genomsnittlig ränta på bostadslån, högre ränta på konsumtionskrediter och dyrare el.

Grafen nedan visar det harmoniserade inflationstalet (HKPI). Det omfattar exempelvis inte räntekostnader.

Det icke-harmoniserade inflationstalet var i Finland 6,5 procent i juli, upp från 6,3 procent i juni.

Det amerikanska inflationstalet är det så kallade CPI-U talet, ett konsumentprisindex som mäts för urbana konsumenter.

Indexet omfattar 93 procent av USA:s befolkning, och metodiken skiljer sig också i övrigt något från det europeiska HKPI talet.

Eurozonens inflation mäts med HKPI.