Konkurserna sköt i höjden i juli – rekordmånga företag omkull

I juli ansökte 224 företag om konkurs. Särskilt byggindustrin lider av höga räntor och kostnader.

I juli månad ansöktes det om fler konkurser än någonsin tidigare i juli under 2000-talet, enligt Statistikcentralen.

Antalet konkursansökningar i juli uppgick till 224, vilket är 76 stycken fler än i juli i fjol.

Under de senaste 12 månaderna var antalet konkurser 22 procent större än under de föregående 12 månaderna.

Enligt Juhana Brotherus, chefsekonom vid Företagarna i Finland, handlar inte konkursläget längre enbart om följderna av coronastöden, som föranledde en situation där många företag låg nära konkurs.

– Företagens svårigheter handlar om en svag ekonomisk situation som har dragit ut på tiden, säger Broherus till STT.

Flest konkurser, 61 stycken, inleddes i byggbranschen och inom sektorn för övrig service, 68 stycken. Den delen av servicesektorn omfattar information och kommunikation, finans- och försäkring samt bland annat fastighets- och administrativa tjänster.

– När det gäller konkurser finns det orosmoment för slutet av året särskilt inom byggindustrin, där bostads- och reparationsbyggandet lider av ränte- och kostnadshöjningar, säger Brotherus.

Inom logi- och restaurangnäringen var konkurserna i juli 24 stycken.

Antalet årsverken i de företag som sökte konkurs var totalt 858, vilket är 338 årsverken fler än i juli 2022.