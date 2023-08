HRW: Saudiska gränsvakter skjuter systematiskt ihjäl migranter

HRW hänvisar till systematiska övergrepp mot etiopier vid den saudisk-jemenitiska gränsen. Ögonvittnen har berättat om kroppsdelar och döda människor som lämnats kvar utspridda på marken.

Saudiska gränsvakter anklagas för att ha dödat hundratals etiopiska migranter vid gränsen mot Jemen under perioden mars 2022–juni 2023.

Human Rights Watch (HRW) har dokumenterat mord på migranter vid gränsen till Jemen och Saudiarabien sedan 2014, men nu verkar morden ha trappats upp avsiktligt – både gällande antal och metoder.

Ungefär 750 000 etiopier bor och arbetar i Saudiarabien. Många migrerar av ekonomiska skäl medan andra har flytt på grund av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Etiopien och våldsamma väpnade konflikter, främst i norr.

Avsiktligt systematiskt beskjutande av människor vid gränsen

Enligt HRW:s nya rapport har gränsvakter systematiskt skjutit mot migranter när de har försökt korsa gränsen till Saudiarabien från Jemen.

HRW påpekar i sin rapport att om de här brotten begås som en del av en saudisk regeringspolitik kan de här morden definieras som ett brott mot mänskligheten.

I den 73 sidor långa rapporten ”They Fired on Us Like Rain” (”De sköt på oss som regn”) sägs det att saudiska gränsvakter använde vapen för att döda migranter på nära håll. Bland offren fanns också kvinnor och barn, Det handlade om ett utbrett och systematiskt mönster av attacker.

De intervjuade har beskrivit skräckscener med kvinnor, män och barns kroppar utspridda över det bergiga landskapet. Bland dem har det funnits både svårt skadade, redan döda och kroppsdelar.

I vissa fall uppges saudiska gränsvakter ha frågat migranter vilken lem de skulle skjuta och sköt dem sedan på nära håll. Gränsvakter uppges också ha avfyrat vapen mot migranter som försökt fly tillbaka till Jemen.

Saudiska tjänstemän dödar hundratals migranter och asylsökande i detta avlägsna gränsområde utanför resten av världen. Att spendera miljarder på att köpa upp professionella golf- och fotbollsklubbar och ordna stora underhållningsevenemang för att förbättra den saudiska bilden bör inte avleda uppmärksamheten från dessa fruktansvärda brott Nadia Hardman, forskare i flykting- och migranträtt vid Human Rights Watch

HRW har intervjuat 42 personer, och har analyserat över 350 videor och fotografier som lagts upp på sociala medier eller samlats in från andra källor samt satellitbilder som täcker flera hundra kvadratkilometer.

Migranter och asylsökande har sagt att de har tagit sig över Adenbukten i odugliga fartyg, och att jemenitiska smugglare sedan fört dem till Saada som för närvarande kontrolleras av houthi-soldater vid den saudiska gränsen. Det sägs också att houthi-soldater samarbetar med smugglare och utpressar dem. Ibland har migranter förts till så kallade interneringscenter där de misshandlats tills de kunnat betala en ”utträdesavgift”.

HRW efterlyser internationell utredning

HRW vill att andra länder nu offentligt uppmanar Saudiarabien att ta sitt ansvar, och att det införs sanktioner mot saudiska och houthiska tjänstemän som är inblandade i de pågående massakrerna vid gränsen.

HRW efterlyser en FN-stödd utredning så att övergreppen mot migranter kan stoppas och klargöras.

Saudiska gränsvakter visste eller borde ha vetat att de sköt mot obeväpnade civila, påpekar Nadia Hardman, forskare i flykting- och migranträtt vid Human Rights Watch.

– Om det inte finns någon rättvisa då man ser klara tecken på allvarliga brott mot etiopiska migranter och asylsökande kommer det bara att underblåsa ytterligare mord och övergrepp.

Källa: Human Rights Watch