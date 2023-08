Finländare som mist jobbet vill inte flytta till annan ort – Forskare: Förkorta tiden för inkomstrelaterad dagpenning

Uppsagda finländares beredskap att flytta till annan ort för att jobba är bland den sämsta i Europa. Det beror på flaskhalsar på bostads- och arbetsmarknaden, säger forskarna bakom en ny studie.

Det finns tydliga bromsmekanismer vad gäller finländarnas villighet att flytta till annan ort för nytt jobb i ett läge när de mist det tidigare, enligt en färsk studie gjord av forskare vid Näringslivets forskningsinstitut (Etla) och Labore Forskning om arbete och ekonomi (tidigare Löntagarnas forskningsinstitut)

Flyttivern dämpas i synnerhet av höga boendekostnader, av att äga sin bostad eller av att en arbetslös person är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning.

Forskarna bakom studien Losing a job and (dis)incentives to move: Interregional migration in Finland slår fast att vissa flaskhalsar måste avlägsnas om man vill att de som är arbetslösa och de lediga jobben möts bättre.

Enligt studien är det enligt europeiskt måttstock ytterst knepigt att få finländare att ta emot arbete på en ort som inte ligger inom pendlingsavstånd.

De som äger sitt hus håller sig kvar hemma

Etlas forskningschef Terhi Maczulskij och Labores forskare Petri Böckerman har granskat vilka ekonomiska och icke ekonomiska faktorer som sporrar arbetslösa till migration.

På basis av data på individnivå för perioden 1997–2015 har bostadsmarknaden visat sig ha ett signifikant samband med flyttbenägenheten.

De som bor på hyra är mer sannolikt beredda att flytta till annan ort än de som äger sin bostad. Också bostadstypen inverkar: de som äger ett egnahemshus är statistiskt mindre benägna att flytta än de som äger en lägenhet i en fastighet.

Förutom ägarbostad dämpas flyttintresset av höga bostadspriser, särskilt i gruppen personer som mist ett lågavlönat jobb.

Forskarna: Det inkomstrelaterade stödet borde tas bort fortare

Forskarna slår fast att Finland med hjälp a reformer inom bostadspolitiken och på arbetsmarknaden kunde främja den regionala migrationen bättre.

Ett sätt vore att stödja billigare boendealternativ och begränsa antalet dagar då en arbetslös kan lyfta inkomstrelaterad dagpenning.

”Om en person är berättigad till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd är det kopplat till att personen mindre sannolikt flyttar till annan ort. Detta gäller personer med låga inkomster och personer som bor i glesbygden”, säger Labores forskare Böckerman.

Enligt forskarna borde tillväxtcentra, särskilt huvudstadsregionen, satsa på att bygga förmånliga hyresbostäder. Också genom att sänka överlåtelseskatten kunde flyttrörelsen mellan olika regioner eventuellt främjas.

Undersökningen ingår i den referensgranskade tidsskriften European Urban and Regional Studies.