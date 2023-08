Svenskfinlands nya superstjärna, pilsnerraggaren Mathilda ”Matha” Vestergård : ”Det gynnar ingen att älta det som varit!”

Svenskfinlands nya superstjärna, pilsnerraggaren Mathilda ”Matha” Vestergård berättar om hur det är att vara reality-kändis.

Då reality-serien Pilsnerraggarna slog ner i Svenskfinland blev den genast en succé, det första avsnittet har på några veckor över 150 000 visningar på Yle Arenan. Men vad är en pilsnerraggare och vad är hemligheten bakom framgången? Svaret finns i Mathilda ”Porrbollin” Vestergård som är seriens huvudperson.

– Så kul att folk gillar serien! Vi samlar ju bara alla kompisar i en gammal sliten bil, spelar hög musik, dricker öl och har kul. Jag är så nöjd med slutresultatet, den är mycket verklighetstrogen.

Bildtext Mathilda och hennes kompisar i serien Pilsnerraggarna. Bild: Eva Lingon Raggare

Porrbollin är stor på Tiktok

På plattformen Tiktok har Mathilda ett varierande utbud av innehåll under namnet Porrbollin, ett namn som kom från en obehaglig kommentar på en bild av den 14-åriga Mathilda.

- Det var en gubbe som frågade vad jag är för en porrboll, jag blev ju äcklad och tänkte att vad är det här för en f**ing pedofil… men sen tänkte jag att det är ju ändå ganska kul så nu heter jag Porrbollin på Tiktok. Mathilda Vestergård

På Tiktok delar Mathilda med sig videon på allt från raggande och festande till hur man piercar och sminkar sig och hur hon klär sig, men också utmaningar med en av hennes bästa vänner, fammo.

Till vardags jobbar Mathilda med att pierca kunder och trots att hon piercat sig själv sedan högstadiet berättar hon att det var svårt i början.

– Jag minns att då jag skulle öva på min chef för första gången så kunde jag inte förmå mig att trycka nålen igenom hans näsa utan halvvägs blev jag så rädd att jag drog ut den tillbaka! Men nu då jag hållit på i ett år går det riktigt bra.

Från skärgården till stan

Mathilda är uppvuxen i Norra Vallgrund, i skärgården i Korsholm, Österbotten. Ett ställe som var en idyllisk plats som barn men som kändes mer som ett fängelse som tonåring.

– Högstadiet var ett helvete, det fanns ju inget att göra! Visst hade jag en del motgångar och det hände en del men alla mår väl mer eller mindre dåligt i högstadiet, finns ingen orsak att drälla i det som har hänt, lika bra att bara kolla framåt.

Det var just under högstadietiden som Mathilda hittade raggarkulturen via kompisar och kände sig hemma direkt. Hon berättar att hon och hennes kompisar hör till den stökigare sortens raggare, där bilen gärna får vara sliten och smutsig.

– Nej, vi är verkligen inga puts-gubbar som vårdar våra bilar som ett barn! I våra bilar tränger vi in oss så många som ryms och så kör vi runt och super och klottar.

Bildtext Mathilda och hennes gäng ute på pilsnerraggning! Bild: Eva Lingon Raggare

I serien porträtteras Mathilda som en ung, sorglös kvinna som istället för att hänga läpp rycker på axlarna, tänder en cigg och öppnar en öl.

– Visst kan jag också vara nere eller övertänka men då försöker jag påminna mig själv om att inget faktiskt blir bättre av att oroa sig för allt. Det gynnar inget att stressa över det som kan hända eller har hänt, att man mer tar det som det kommer!

I Pilsnerraggarna får tittaren följa med Mathilda och hennes gäng en solig sommar som visualiserats vackert av produktionsbolaget Eva Lingon. Men vad gör då en pilsnerraggare på vintern?

– Visst kan man ragga också på vintern men många brukar skruva på sina bilar då och fixa dem till nästa år. Inte jag dock! Jag brukar mest ta det lite lugnare och fokusera på jobbet tills det är dags för nästa sommar.

Framtiden i övrigt då?

Mathilda fantiserar om att få flytta bort från Vasa och Korsholm, eventuellt till Sverige men längre än så är planerna ännu oklara.

– Jag skulle vilja börja jobba med tungklyvningar och implantat, men det är en bra bit dit ännu.

Bildtext Mathilda drömmer om en framtid utomlands. Bild: Eva Lingon Raggare

Serien Pilsnerraggarna finns på Yle Arenan, intervjun med Mathilda kan du lyssna på här nedanför.