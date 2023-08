Kontrovers kring Karsten Warholms häckpassage i VM-semifinalen – Antti Pihlakoski förklarar händelseförloppet: ”Bilderna tagna ur en dålig vinkel”

Efter måndagens semifinal på 400 meter häck pågick en intensiv diskussion kring Karsten Warholms passage över den andra häcken. En situation där Warholms fot drogs utanför häcken utlöste spekulation.

Det blev stora rubriker efter att Karsten Warholms andra häcktagning granskats av idrottspubliken.

Antti Pihlakoski som sitter med i juryteamet har förklarat situationen och händelseförloppet för NRK. Pihlakoski säger att det först var USA:s lag som ville granska Warholms häcktagning.

– Någon insåg att det kunde finnas ett problem med Warholms häcktagning. USA:s lagledning frågade om det. De kom för att se den officiella videon. Den officiella videon var tillfredsställande för USA, så de lämnade inte in någon protest, säger Pihlakoski.

Det är tillåtet att passera med ett av benen utanför häcken, men det måste vara minst i samma höjd som häcken när den passeras.

Bildtext Antti Pihlakoski. (Arkivbild) Bild: Mikko Koski / Yle Finlands Friidrottsförbund,World Athletics,Antti Pihlakoski

Italiens protest förkastades direkt

Kontroversen slutade dock inte där. Italiens löpare Alessandro Sibilio var fyra hundradelar från en plats i VM-finalen och en protest från det italienska landslaget lämnades in.

– Italiens protest lämnades in över en timme för sent. Den måste lämnas in inom 30 minuter efter att resultatet tillkännagivits. Juryn behandlade den inte eftersom protesten kom för sent, säger Pihlakoski.

– Det italienska laget, som lämnade in protesten, fick också se den officiella videon. De sa: ”OK, vi förstår varför ni inte har accepterat protesten”, fortsätter han.

Enligt Pihlakoski är bilderna som visats i efterhand tagna ur en dålig vinkel och visar inte sanningen.

Finalen på 400 meter häck löps onsdag kväll.

Mera: Borde Karsten Warholm ha blivit diskvalificerad? Finländska rekordmannen är säker: ”Lämnar inte utrymme för spekulation”