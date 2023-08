Comeback i FM-ligan! Leo Komarov skriver på kontrakt för HIFK: ”Familjen tackar”

Ishockeyspelaren Leo Komarov har tecknat ett tvåårigt kontrakt med Helsingfors IFK. Senast han spelade i den finska ligan var säsongen 2008–2009.

Den före detta NHL-spelaren Leo Komarov är tillbaka i den finska hockeyligan efter fjorton år. Det meddelade HIFK i onsdags på sin webbplats.

– Det känns bra. Det känns fint att vara med i den här organisationen och sträva efter segern. Familjen tackar också då jag kan bo hemma. Det är nu som jobbet börjar, säger Komarov om flytten.

Komarov anslöt sig till Helsingforslaget i dag och är med i träningsturneringen i Zell am See i Österrike som HIFK deltar i under veckoslutet.

– ”Leksa” är en flitig och erfaren spelare som ytterligare kommer att stärka vårt lag. Vi är verkligen nöjda över att vi har fått honom till oss. I och med det här kontraktet är laget redo för säsongen, säger HIFK:s sportchef Tobias Salmelainen.

Meriterande karriär

Den 36-årige anfallsspelaren spelade för Luleå i den svenska ishockeyligan SHL förra säsongen.

Före karriären i Sverige spelade den rutinerade anfallaren bland annat sex säsonger i KHL och drygt 500 matcher i NHL för Toronto Maple Leafs och New York Islanders – med poängen 63+107=170.

I den inhemska ligan har han spelat totalt 202 matcher med Ässät och Pelicans.

Komarov är en av Finlands mest rutinerade och hockeyspelare – två OS och sju VM-turneringar med ett VM-guld från 2011 och ett OS-guld från 2022 säger väl sitt.