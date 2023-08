”Det går jättebra!” säger kampanjfolket som samlar in anhängarkort för Haavisto, Rehn eller Aaltola

Flera av förhandsfavoriterna i presidentvalet ställer upp via valmansföreningar i stället för parti. Det krävs 20 000 anhängarkort för att få ställa upp – redan det är ett stort jobb.

På torget i Tammerfors viftar gröna centerballonger medan Mikko Alatalo underhåller med sång. En maskot i nalledräkt står och vinkar med en Olli Rehn-banderoll.

Det är oklart vilket som är det största lockbetet men skapligt med folk har Centern samlat till torget. Anhängarkort för Rehn har de också fått ihop: över 10 000, avslöjar en av dem som samlar in kort.

Bildtext En nallemaskot hör till dragplåstren när det samlas in anhängarkort för Olli Rehns presidentkandidatur. Bild: Marianne Sundholm / Yle Olli Rehn,Centern i Finland,Presidentvalet i Finland 2024

Den exakta siffran är än så länge hemlig, men Rehns kampanjchef Petri Uusikylä säger de snabbt kommer att få ihop 20 000 så de kan ta itu med det egentliga kampanjarbetet sen.

Korten kommer in både via fasta insamlingspunkter runt om i landet, men också via post.

– Och så har vi en del otroligt aktiva insamlare, också såna som inte hör till partiet. En äldre man i Torneå skickade precis in hela 500 kort han samlat ihop genom att köra runt med sin fyrhjuling, säger Uusikylä.

Hinner Haavisto till 20 000 först?

Inte heller Pekka Haavistos kampanjfolk vill gå ut med någon siffra ännu utan säger bara det gått väldigt bra. När De Grönas riksdagsgrupp möts för sommarmöte i Jyväskylä säger Haavisto själv i sitt tal att de fortsätter samla in kort också efter att gränsen är nådd, för att intresset är så stort.

Det låter nästan som om han redan fått ihop de 20 000 som krävs.

I Hagnäs i Helsingfors där Hanna Helavuori står och gör kampanj behöver hon knappt be folk skriva på, de kommer tvärtom fram till henne och ber om korten.

– Jag var faktiskt lite förvånad över hur lätt det är. Också många som inte hör till något parti, som jag, vill skriva på, säger Helavuori.

Hanna Helavuori säger att hon och hennes vänner samlat in 1 500 kort på ett par veckor.

Lättare för de kandidater som har ett parti i grunden

De som samlar in kort med ett parti i grunden har förstås kortare startsträcka för att få ihop 20 000 anhängarkort, eftersom de har både kampanjerfarenhet och fotfolk på plats.

Men också Mika Aaltolas gäng är positiva.

– Vi har kommit i gång väldigt bra fast vi startade från noll, säger Valtteri Vuorisalo som är ordförande för den förening som ska driva Aaltolas kampanj.

Inte heller Vuorisalo vill avslöja hur många kort som samlats in eftersom han tror att siffran lätt politiseras.

– Men vi har fått in så mycket kort att posten bad oss tömma vår postlåda oftare. Så det är inget jag förlorar nattsömnen över, säger Vuorisalo.

Bildtext Vid Tokoistranden i Hagnäs har någon spritt klistermärken som inte är del av Mika Aaltolas presidentkampanj. Men insamlingen av anhängarkort går bra, säger Aaltolas kampanjfolk. Bild: Marianne Sundholm / Yle Presidentvalet i Finland 2024

Korten ska skickas in på papper

En viss utmaning är att korten inte kan samlas in digitalt utan kräver underskrift på papper. Kampanjer på gator och torg är alltså viktigt.

Deadline för anhängarkorten är i slutet av december men valmansföreningarna vill ha ihop sina 20 000 kort så fort som möjligt så de får komma i gång med det verkliga kampanjarbetet.

Presidentvalets första omgång hålls den 28 januari.

Vem kan ställa upp i ett presidentval? Presidentkandidater kan ställas upp antingen av ett registrerat parti som är invalt i riksdagen, eller av en valmansförening som bildats av minst 20 000 röstberättigade. Partier och valmansföreningar får ha samma gemensamma kandidat. Du kan skriva på anhängarkort för enbart en valmansförening, inte flera.