Nu måste de digitala jättarna på allvar tygla hatpropaganda och skadligt innehåll på nätet – "Det är banbrytande regler"

Nu ska det bli nya tag för att få bort näthat, desinformation och annat skadligt innehåll från de stora onlineplattformarna. EU får beröm för sina nya regler, men de vaga definitionerna kan bli ett problem.

”I Europa flyger fågeln enligt våra regler”. EU-kommissionären Thierry Bretons tweet från förra året gav försmak på hur det kommer att bli för de sociala medierna. Det var också ett svar på Elon Musks egen tweet då han hade övertagit Twitter och skrev att fågeln nu var fri.

Sedan dess har Twitterloggans karakteristiska blå fågel förvandlats till det X som plattformen numera heter. Och X är ett av många företag som nu måste följa EU:s lag om digitala tjänster DSA.

– Det är banbrytande regler, säger Sally Broughton Micova från University of East Anglia, men hon påpekar samtidigt att vi nog inte kommer att se några stora omedelbara förändringar.

Det som däremot startar är en process mot ett tryggare internet.

– De mycket stora onlineplattformarna som har utpekats måste göra sina första riskbedömningar och skicka dem till kommissionen, konstaterar hon om de inledande stegen.

Bildtext Sally Broughton Micova är associerande professor vid University of East Anglia och jobbar även för den Brysselbaserade tankesmedjan CERRE Bild: CERRA / all rights reserved University of East Anglia

Sammanlagt 19 onlineplattformar berörs

När EU:s digitala lagpaket DSA lanserades förra året betecknades det som de mest omfattande reglerna hittills för innehåll på bland annat Facebook, Tiktok, Twitter, Google och Youtube.

Från och med fredag den 25 augusti måste 19 stora plattformar följa reglerna, och de har utvalts eftersom de alla har mer än 45 miljoner användare, vilket motsvarar 10 procent av EU:s befolkning.

Digijättarna måste se till att de europeiska användarna inte utsätts för hatprat och olika former av skadligt innehåll. Det gäller också skräddarsydd reklam för utsatta grupper, som barn.

Om onlineplattformarna inte följer reglerna hotas de av böter på upp till 6 procent av företagets globala intäkter eller till och med en bannlysning från EU:s område.

Vi kommer troligen inte att se något revolutionerande inom de närmaste månaderna. Sally Broughton Micova, University of East Anglia

– Jag betraktar det som ett pilotprojekt eftersom det är helt nya regler, säger Andrea Calef som tillsammans med Sally Broughton Micova nyligen publicerade en rapport för tankesmedjan CERRE (Centre on Regulation in Europe) om det nya lagpaketet.

Det finns många begrepp att jobba på ännu, konstaterar de bägge.

För det omfattande lagpaketet har mycket breda definitioner, och det kan också betyda att man bland annat borde klarlägga vad som är acceptabelt innehåll i olika europeiska länder.

– Därför kommer vi troligen inte att se något revolutionerande inom de närmaste månaderna, säger Broughton Micova, eftersom man måste fastställa riktmärkena för vad som kan vara ett misslyckande i det som man försöker förhindra.

En värld med internet som en plats där människors rättigheter respekteras Alia Al Ghussain, AmnestyTech

Algoritmernas roll i uppvigling till våld

Också vid en av världens största människorättsorganisationer berömmer man de nya reglerna.

– De ger en god bas för att bygga en värld med internet som en plats där människors rättigheter respekteras, säger Alia Al Ghussain som jobbar med digitala frågor vid AmnestyTech i London.

Hon uppskattar speciellt det faktum att de berörda företagen måste göra årliga riskbedömningar, som bland annat gäller algoritmerna. Nätets algoritmer spelar en stor roll i de faror som människor utsätts för, påpekar hon.

– De fungerar så att allt innehåll som är uppviglande eller som uppmuntrar till våld plockas upp och förstärks på plattformarna.

Al Ghussein tar som ett exempel den etniska utrensningen av rohingyer i Myanmar år 2017, som föregicks av massivt svartmålande av folkgruppen på Facebook, förstärkt av algoritmer.

Från Amnestys håll hoppas man nu att DSA-lagpaketet inte förblir en papperstiger, utan att det har tillräcklig kraft.

– Ifall vi under under de kommande månaderna och åren ser att plattformarna inte lämnar in sina revisioner och riskbedömningarna, hur kommer EU då att reagera, frågar Al Ghussain.

Bildtext Alia Al Ghussain är forskare vid AmnestyTech där man jobbar för skyddet av mänskliga rättigheter inom teknologin. Bild: Fotis Filippou Amnesty International

Följa regler eller utestängas?

Flera digijättar har redan skridit till åtgärder för att börja begränsa det skadliga innehållet.

Det handlar dels om att användare ska kunna anmäla innehåll som borde tas bort, men också om att tillsätta övervakningsteam.

Plattformen X – tidigare Twitter – hör till dem som redan en längre tid har kritiserats för att tillåta skadligt innehåll, och det är oklart hur X tänker följa EU-reglerna.

– Om man inte gör det har kommissionen verktyg och det kommer att bli straff, påpekar Broughton Micova

Företag behöver vara vinstbringande och också värna om sitt rykte för att få reklamintäkter, påpekar Calef.

– Det skulle vara det hårdaste straffet att uteslutas från EU-marknaden, och en stor nackdel.