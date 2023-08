Kadetternas examen ställer till det i trafiken i Helsingfors och kräver polisresurser – minutschemat tryggas av 30 poliser

Trafikljus stängdes av och polisen dirigerade trafiken på flera håll i Helsingfors under fredagsmorgonen. Men varför behöver kadetterna polisens hjälp på sin examensdag?

Under fredagsmorgonen blinkade trafikljusen gult längs Mechelingatan och trafiken stannade upp för en stund i centrala Helsingfors. Poliser stod i flera korsningar och dirigerade trafiken under tiden som Försvarshögskolans kadetter transporterades genom staden under polisfölje.

Det var kadetternas examensfirande som vållade de här specialarrangemangen. Men varför behöver kadetterna polisfölje för att fira sin examen och varför dirigerar polisen trafiken för deras skull. På de frågorna svarar Ossian Hartig, informationschef vid försvarshögskolan, att den strikta tidtabellen förutsätter det.

– Vi följer ett minutschema och det förutsätter att transporten av de 163 kadetterna och deras anhöriga löper på smidigt. Dessutom behöver polisen dirigera om trafiken medan kadetterna marscherar genom centrum till Presidentens slott, säger Hartig.

30 poliser

Busstransport ordnades för kadetternas anhöriga och till polisens uppgifter hörde även att försäkra att de kom fram i tid.

Till det traditionsenliga firandet hörde bland annat kransnedläggning vid hjältegraven vid Sandudd begravningsplats och en marsch från Riksdagshuset till Presidentens slott.

Överkommissarie Pasi Tuominen berättar att 30 poliser deltog i arrangemanget.

– Det ingår även i polisens uppdrag att ansvara över presidentens trygghet när han tar sig till och från slottet för att delta i tillställningen för befordran av kadetterna, säger Tuominen.