Finansminister Riikka Purra presenterar sitt förslag till statsbudget – följ med vår direktsändning

Finansminister Riikka Purra (Sannf) presenterar sitt förslag till statsbudget för året 2024. Vi sänder presskonferensen direkt och uppdaterar med nyckeltalen i budgetförslaget.

Regeringen planerar fortfarande att minska statens utgifter med fyra miljarder euro under den kommande valperioden för att bromsa statens skuldsättning. Av den summan ska 700 miljoner euro sparas in under 2024, berättade Purra under presskonferensen.

Här ingår bland annat nedskärningar i utvecklingsbiståndet, bostadsstödet och arbetslöshetsunderstödet.

Purra medgav att det är ytterst utmanande att skapa mer balans i statsfinanserna. Intäkterna i budgetförslaget ligger på 77 miljarder euro, medan utgifterna uppgår till 87,2 miljarder. Underskottet blir därmed 10,2 miljarder euro, jämfört med 10,4 miljarder för år 2023.

Trots alla planerade nedskärningar och åtstramningar beräknas underskottet stanna på hela nio miljarder euro i slutet av valperioden år 2027.

De viktigaste delarna och nyckeltalen i budgetförslaget presenteras på fredag. Hela budgetförslaget offentliggörs på måndag den 28 augusti.

Förhandlingarna fortsätter sedan på ministerienivå innan regeringen i mitten av september samlas till den så kallade budgetmanglingen, där det slutgiltiga budgetförslaget slås fast. Budgetpropositionen ska sedan godkännas av riksdagen.

Artikeln uppdateras.