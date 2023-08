Många flunsor i farten just nu: ”Hosta i armvecket, tvätta händerna och hålls hemma om du är sjuk”

Det hostas och snörvlas på många håll nu. Enligt chefsöverläkare Peter Nieminen är det framför allt vanliga förkylningar som härjar.

Sedan skolstarten för ett par veckor sedan har det varit många förkylningar i farten i Österbotten. Det här överraskar inte chefsöverläkare Peter Nieminen på Österbottens välfärdsområde.

– När skolorna har börjat så blir ju möjligheten att smittas större i och med att flera träffas.

Enligt Nieminen är det just förkylningar det rör sig om just nu. Influensan kommer senare under hösten, men exakt när är svårt att säga.

– I fjol kom den ju lite tidigare på hösten än vanligt. Oftast börjar influensasäsongen närmare årsskiftet, berättar Nieminen.

För att effekten ska hålla i sig så länge som möjligt inleds också influensavaccinationerna senare på hösten. Nieminen säger att effekten av sprutan avtar efter några månader.

Fågelinfluensa och coronavirus

En annan åkomma som sprids nu – dock inte bland människor – är fågelinfluensan. Enligt Nieminen är det osannolikt att den ställer till med några större bekymmer för människor, men om det blir så kan influensavaccinet ha en skyddande effekt mot den också.

Även coronaviruset hänger kvar, men belastar inte sjukvården i någon högre grad. Nieminen säger att en ny cykel antagligen är att vänta.

– Troligen kommer den på nytt under hösten och vintern.

Eftersom det ständigt dyker upp nya mutationer av viruset erbjuds i höst en påfyllnadsdos till personer över 65 år och personer över 18 år som tillhör en riskgrupp.

För att skydda sig mot de flunsor som härjar för tillfället gäller de vanliga grundprinciperna:

– Hosta i armvecket, tvätta händerna och hålls borta från skola eller jobb om du är klart sjuk.