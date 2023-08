Helenius kritiserade boxningens antidopningsarbete strax innan han själv åkte fast

Under fredagen kördes träningslopp i Formel 1 i Nederländerna.

McLarens Lando Norris stod för dagens snabbaste varv då han klockade in på 1:11.330. Max Verstappen, som överlägset leder världscupen, kom knappt efter Norris i mål. Verstappen gick ändå segrande ur det första träningsloppet.

Valtteri Bottas slutade 15:e under den första träningsrundan, och körde in på en nionde plats under den andra. Under den andra rundan var Bottas ungefär en halv sekund långsammare än Norris.

I de nederländska GP-tävlingarna körs det tredje träningspasset samt tidskörningen på lördag.