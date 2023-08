Ingen omedelbar effekt efter tränarbytet – IFK Mariehamn tappade ledningen och sänktes av Strengs snygga volleymål på stopptid

IFK Mariehamn hade chansen att ta tre poäng, man var sekunder från ett kryss men fick lämna matchen mot SJK tomhänta. Jeremiah Streng såg till att SJK vann för första gången på över en månad.

IFK Mariehamn ligger risigt till i tabellen och i torsdags kom nyheten att ligajumbon sparkat Daniel Norrmén och att den assisterande tränaren Jimmy Wargh skulle lotsa klubben säsongen ut.

Två dagar senare väntade Warghs elddop i ligan. IFK Mariehamn reste till Seinäjoki för att möta tabelltrean SJK.

Men tränarbytet gav ingen omedelbar effekt för IFK Mariehamn. Laget hade länge en poäng på gaffeln men förlorade till slut med 2–3 efter Jeremiah Strengs klassmål på stopptid.

– Vi kämpade bra men nu smakar det bara skit. Vi borde ha klarat av att ta poäng, säger IFK:s Oskari Sallinen till Ruutu.

Det mesta i matchen hände inom tio minuter före och efter paus. IFK Mariehamn hann gå upp i en 2–0-ledning men SJK replikerade blixtsnabbt.

Jelle Van der Heyden dunkade in 1–0 i den 43:e minuten och direkt efter paus gick Konstantinos Kotsopoulos lösa skott in i mål efter en tabbe av SJK:s målvakt Miquel Rodriguez Acurcia.

SJK reducerade och kvitterade snabbt

Men ”Grönvitt” fick inte njuta av sin tvåmålsledning speciellt länge. Kingsley Ofori skickade in reduceringen via en IFK-spelare i 50:e minuten och kort därpå placerade Otto Kemppainen in 2–2-kvitteringen.

– Vi ledde 2–0 och borde ha klarat av att hålla den. Bollen studsade lite oturligt vid reduceringen och SJK fick ny energi. Vi borde ändå ha kunnat kontrollera matchen, säger Oskari Sallinen.

IFK var ändå på väg mot en viktig poäng men på stopptid klev inhopparen Streng fram och blev stor matchvinnare för SJK. Anfallaren fick perfekt träff på volley i straffområdet och sänkte IFK Mariehamn. Målet betydde samtidigt att SJK vann för första gången på över en månad.

– Det var en fin comeback av oss. Kvitteringen var väldigt viktig och sedan kunde vi bara köra på. Förhoppningsvis var det här inte mitt sista mål den här säsongen, säger Streng efter segern.