Ovanligt hårda regn piskar Skandinavien – också sydkusten i Finland har det blött

Det bara regnar och regnar på många håll i Sverige och Norge, men också i Finland har det kommit rejält med nederbörd vid sydkusten under söndagsmorgonen.

Det lågtryck som fört med sig ösregn över Skandinaviens sydliga delar har under natten rört sig mot Finland. I dag förekommer åska och det regnar ställvis hårt i landets södra och mellersta delar.

I morse uppmättes en nederbördsmängd på 30 millimeter i närheten av Hangö i Västnyland.

Enligt Meteorologiska institutet är de ymnigaste regnen nu över för sydvästkustens del, men enstaka regnskurar kan ännu förekomma i väster.

Regnfronten rör sig mot landets inre delar under söndagens lopp.

Vägar spolades bort i Sverige

Regnområdet drog fram över Sverige under gårdagen och i natt. Mest nederbörd har det fallit i landets västra delar, men också i exempelvis Värmland i mellersta Sverige har flera vägar stängts av på grund av vattenmassor.

En del vägar har spolats bort och på andra vägar har jord rasat ner på vägbanan, uppger SVT Nyheter.

De orter som fick mest regn under lördagen är Hällum och Skara en bit nordost om Göteborg, 71 millimeter. Största delen av regnet föll på tre timmar.

– Det är lika mycket som det brukar regna under en hel månad, säger Viktor Bergman, meteorolog på SMHI, till SVT.

I kommunen Årjäng, belägen cirka 100 kilometer sydost om Norges huvudstad Oslo, uppstod ett slukhål på en liten grusväg. En bil körde ner i hålet på lördagsmorgonen och en person fördes till sjukhus med ambulans.

På söndagen kommer det att fortsätta regna, med tyngdpunkt på södra och mellersta Norrland, enligt SMHI.

Oslo svämmades över

I området kring Oslo är flera vägar avstängda på grund av de hårda regnen, uppger NRK. På riksvägarna E6 och E18 har flera vägavsnitt stängts av för trafik.

Bilar har fastnat i vattenmassorna också inne i stadens centrum och det blev långa väntetider till bilbärgning.

Nödcentralen fick under nattens lopp in över 2 000 samtal av människor i någon sorts knipa. Myndigheterna har bett folk som fått in vatten i sina källare att inte ringa nödcentralen.

Regnet har avtagit under söndagsmorgonen men problemen på vägarna fortsätter tills vidare, uppger det norska trafikverket.

Invånare i och omkring huvudstaden uppmanas vara försiktiga då de beger sig ut i trafiken.

Också tågtrafiken har påverkats, bland annat Bergenbanan mellan Oslo och Bergen är stängd tills vidare.