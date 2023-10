Spänd inför studentskrivningarna? Stärk din läskompetens med dramapodden Medeas dotter!

Öppna

Bildtext Ellen Forsström och Joel Häggblom under inspelningarna av Medeas dotter i studion. Bild: Barbro Ahlstedt ljuddrama,poddar,skådespel,Medea

Ett ljuddrama är ett drama i poddform, som publiken tar del av genom att lyssna. All handling och all information om personer och miljöer ges alltså via röster, ljud och musik.

Som i all dramatik använder man sig av begreppen replik, dialog och monolog när man talar om genren audiodrama. Dialog uppstår när två eller flera personer talar med varandra. Dialogen består av repliker. Monolog betyder att en person i dramat talar ensam i audiodramat, eller på teaterscenen.

VO är en förkortning av engelskans voice over och betyder att man använder en berättarröst.

Cont’d är en förkortning av engelskans continued och används i ett manus för att markera att samma person fortsätter tala efter ett sidbyte.

Ext är en förkortning av engelskans exterior och beskriver att en scen utspelar sig utomhus, medan Int är en förkortning av interior och betyder att scenen utspelar sig inomhus.

Man kan dela in ljudet i ett ljuddrama eller i en film i två kategorier: diegetiskt ljud, som är en del av den fiktiva världen, och icke-diegetiskt ljud som bara kan höras av publiken. Ett exempel på diegetiskt ljud är dialogen. Ett exempel på icke-diegetiskt ljud är musik som läggs in mellan två scener för att visa att man förflyttar sig till en annan plats.

Yrkesbenämningar på personer som brukar vara med och skapa ett ljuddrama: