Svårt att begränsa fåglar vid sopanläggningar – men ingen större oro för fågelinfluensa

Fåglar och sopanläggningar är något som hör ihop. Men några tecken på att fåglarna skulle ha drabbats av någon epidemi ser man i alla fall inte ännu.

Rädslan för spridningen av fågelinfluensan har långt handlat om pälsdjursfarmerna. Men ett annat ställe, där framför allt måsarna stortrivs, är sopåtervinningsstationerna.

Vid Ekorosk i Jakobstad har driftschefen Tommy Nordström fått vänja sig vid att jobba bland stora samlingar med fåglar.

– Med tanke på den mängd fåglar som vi har här så är det förvånansvärt lite fåglar som ligger döda på marken. Än så länge har vi inte sett någonting speciellt.

– Det här är någonting som hör till en sopanläggning. Vi har inte tänkt att nu är det fågelinfluensa på gång och vad det har för betydelse för oss. För vi har alltid fåglar, vare sig influensa eller inte.

Du bedömer alltså att fågelinfluensan inte utgör något hot på anläggningen?

– Inte än så länge. Skulle vi se att det faktiskt är något på gång här, att det ligger döda fåglar på området, så då skulle man ju bli fundersam. Men tills vidare har jag inte sett något tecken på det.

Åtgärder hjälper inte

Enligt Nordström har de på olika sätt försökt hindra fåglar från att komma åt avfallet. Bland annat har de bioavfallet under tak, likaså energiavfallet, men det hjälper föga.

– Finns det någon glugg någonstans på väggen, eller var som helst, så hittar de den och kommer in. Och dörrarna till hallarna måste vara uppe när vi jobbar. Så då flyger de ut och in under den tiden och de är inte precis skygga.

Enligt Tommy Nordström har bolaget försökt med olika åtgärder för att minska på antalet fåglar, men med mager framgång.

Ekorosk har dessutom samarbetat med lokala jaktföreningar för att minska antalet fåglar vid anläggningen. Bolaget har skaffat tillstånd för att få skjuta fåglar på området.

– Jägarna får öva skytte på rörliga mål. Men det är ganska marginella mängder och har inte någon betydelse för den stora mängden som vi har.

Den senaste åtgärden som Ekorosk prövat på är att ha en laser som skjuter strålar kring området.

– Men fåglarna är kluriga. De höll sig lite undan och sen lärde de sig att när lasern skjuter åt ett håll sitter de på andra sidan och väntar. Det hade absolut ingen effekt på det här fågelbeståndet.

Så länge ni har avfall här så kommer fåglarna att vara här?

– Jo. Fast vi skulle ha täckt över hela området med en kupol tror jag att om det luktar mat eller någonting, så cirkulerar de där och väntar att det ska uppstå en öppning någonstans.