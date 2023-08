Åbo vill se ännu fler invånare, men spårvägsfrågan kan leda till politiskt kaos i staden

Sedan början av augusti finns det 200 000 Åbobor, och staden vill växa ännu mer. Fler invånare innebär mer skatteintäkter, vilket gör det möjligt att ge mer service.

Under coronapandemin talades det mycket om att folk ville flytta bort från städerna. Likaså hette det att intresset för distansarbete har ökat.

Trots det har Åbo och Åboregionen efter coronan sett en stark positiv befolkningstillväxt. Under 2022 växte området mer än det gjort på fem årtionden, alltså under den tid som man har följt med tillväxten.

– Folk vill bo där det händer, där andra bor och där man upplever mångfald, att man blir accepterad som man är. Det ser man i alla de sex största städerna i Finland, säger Åbos borgmästare Minna Arve (Saml).

Arkivbild. Minna Arve.

Att folk flyttar till Åbo betyder också att staden har satsat rätt, att folk tycker att staden är tillräckligt intressant och kan erbjuda sådan service, sådana studieplatser eller jobb som de vill ha.

– Den nya internationella skolan kommer också locka många nya barnfamiljer, både sådana som kommer från utlandet för att jobba några år i Åbo och Åbofamiljer som vill satsa på en internationell karriär, säger biträdande borgmästare Piia Elo (SDP).

Skolan ska byggas 2024-25 i Kuppis och ska rymma 450 elever i klasserna 1-9. Den blir ett komplement till Internationella skolan i Kråkkärret, där det inte ryms fler än 250 elever.

Arkivbild. Piia Elo.

Det byggs mycket nytt i Åbo just nu, i närheten av Åbo slott, hamnområdet, i Vasaparken, Kirstiparken, järnvägsstationen och Kuppis. Man ska också presentera en vision av det västra Åbo, med havsnära boende i stadsdelarna Perno, Pansio, Jyrkkälä och Artukais. Åbo stads målsättning är att locka 75 000 nya invånare fram till 2035.

Fler invånare innebär också att Åbo vågar fundera vidare på ett nytt musikhus, ett evenemangscentrum med hotellskrapa och ishall, samtidigt som man håller fast vid målsättningen att staden ska vara klimatneutral år 2029.

En viktig del av all planering är den spårväg som man tänkt att ska gå just från hamnen, via centrum och Kuppis till Kråkkärret, där det byggs och planeras mycket nytt

Men den senaste tiden har allt fler röster höjts om att Åbos spårvägsplaner borde begravas.

– Min åsikt är att tron på spårvägen är en tro på framtiden och en tro på att Åbo är en växande stad. Alla kanske inte har samma tro, och jag vet att det är en stor investering, men det kommer samtidigt att ge mer skatteinkomster och ett ökat värde på marken. Det kommer dessutom att gå snabbt. Det vet vi av erfarenheterna från Tammerfors och Vanda, säger Arve.

En visualisering av hur Tavastgatan i Åbo skulle se ut med spårvägar och spårvagnar.

I Åbos borgmästaravtal har de politiska partierna kommit överens om att man först gör alla utredningar och planer om spårvägen. Sedan beslutar man om Åbo faktiskt ska investera i en spårväg.

– Jag tycker det är jätteviktigt att vi håller fast vid den saken i avtalet, liksom alla andra saker i avtalet. Annars måste vi diskutera om alla partier vill vara med i avtalet. Jag tar det här allvarligt, säger Arve.

Borgmästaravtalet undertecknades efter kommunalvalet 2021 av alla åtta fullmäktigegrupper. Där avtalades om hur makten skulle fördelas, om de centrala målsättningarna, riktlinjerna och de ekonomiska ramarna för hela mandatperioden. Om det avtalet rivs upp kan det leda till politiskt kaos i Åbo.