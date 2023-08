Sannfinländarnas kretsordförande i Egentliga Finland kräver rättning i ledet av Samlingspartiet

Under stadsfullmäktiges möte i Nådendal på måndagen lämnades det in en motion om att utreda förtroendet för sannfinländaren Vilhelm Junnila, som just nu är ordförande för Nådendals stadsfullmäktige.

Junnila avgick redan tidigare i sommar som näringsminister på grund av sina kopplingar till extremhögern.

I motionen står det att Junnila borde ha förstått att avgå som fullmäktigeordförande samtidigt som han avgick som minister.

Initiativet till motionen kom från den samlingspartistiska fullmäktigeledamoten Juha Haapakoski, och den är undertecknad av nio andra samlingspartister i stadsfullmäktige och en ledamot från Vänsterförbundet.

Bildtext Vilhelm Junnila var minister i tio dagar och är den kortvarigaste ministern i Finlands historia. Nu vill krafter ha bort honom från posten som ordförande för Nådendals stadsfullmäktige. Bild: Jaakko Stenroos / AOP Vilhelm Junnila,Sannfinländarna,Åbo

Det fick Sannfinländarnas kretsordförande Jyrki Åland att kräva att Samlingspartiet nu måste bestämma sig för vilken linje man tänker ha.

”Vår regeringspartner bör nu rätta sig i ledet och föra en djupgående diskussion om vägen framåt. Vi är redo att bygga förtroende i båda riktningarna.”

Åland säger till Yle Åboland att det inte var korrekt att yrka på misstroende för fullmäktiges ordförande.

– Vuxna människor skulle ha fört fram saken på ett helt annat sätt. Man skulle på riktigt diskutera saken och orsakerna istället, säger Åland.

Enligt Åland har diskussionerna med Samlingspartiet under sommaren varit konstruktiva på både landskapsnivå och nationellt.

”Det förtroende mellan Sannfinländarna och Samlingspartiet som byggts upp, behövs för att genomföra regeringsprogrammet under denna utmanande tid. Nu har det här förtroende rubbats av några fullmäktigeledamöter i Nådendal”, säger Åland.

Åland säger inte direkt att saken kommer att få följder för regeringssamarbetet, men han anser det vara självklart att saken diskuteras också inom regeringen.