Många vill nu byta bort den dyra börselen – i Borgå har elbolagets kundtjänst flera dagar lång kö

Timpriset på beskattningsbar börsel är lägre i morgon om man jämför med priserna i dag tisdag. Snittpriset är 18 cent per kilowattimme i morgon, medan samma pris är cirka 21 cent per kilowattimme i dag.

Dyrast är elen i morgon mellan klockan 20 och 21, då priset är 31 cent per kilowattimme. Elen är billigast under natten mellan klockan 01 och 02. Då ligger priset på strax under 10 cent per kilowattimme.

Börspriset på el är exceptionellt högt den här veckan bland annat på grund av underhållsarbete i det svenska stamnätet som begränsar överföringskapaciteten till Finland.

Källa: STT