Elli Flén kritiserade gynekologerna vid Malmska redan för tio år sedan: ”chockerande att man inte lyssnat på kvinnornas varningar”

Redan år 2014 lyfte Elli Flén i rollen som lokalpolitiker upp kritik mot gynekologer vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Att sjukhusets ledning inte lyssnat på de kvinnor som försökt lyfta fram problemen finner hon mycket upprörande.

I en intervju för Yle Österbotten säger chefsöverläkare Peter Nieminen och ledande läkare för de operativa specialiteterna Tanja Skuthälla att de inte varit medvetna om några allvarliga brister inom gynekologin vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Det är först nu då anklagelserna kommit in via medierna man blivit medvetna om situationen.

För Svenska Yle berättar ändå flera kvinnor om hur de genom åren försökt uppmärksamma sjukhusets ledning om problemen vid gynekologin vid Malmska sjukhuset.

Över 130 kvinnor har berättat om sina erfarenheter för Svenska Yle och många av dem vittnar om att man länge varnat varandra för gynekologerna vid Malmska och att man vid sjukhuset i fråga varit medveten om problemen.

”Alla hälsovårdare på mödrarådgivningen är medvetna om läkarens agerande”

Signaturen Emma skriver att hon efter att blivit osakligt bemött av en gynekolog vid Malmska vägrade ta emot fler tider av gynekologen i fråga och att personalen vid rådgivningen inte var förvånade över detta.

– Jag vågar även påstå att alla hälsovårdare på mödrarådgivningen är medvetna om läkarens agerande eftersom då man vägrar boka tid till honom har de full förståelse och svarar med kommentarer som ”jo vi vet” och försöker hitta en tid till de andra gynekologerna.

Signaturen sjukskötare lyfter fram att problemet går långt tillbaka i tiden.

– Det stora problemet är tystnadskulturen där patienter och anhöriga offras på ”de besvärliga altare” när missförhållanden påtalas.

Flera av de kvinnor Svenska Yle intervjuat vittnar också om hur de anmält vad de blivit utsatta för men att ingen har lyssnat.

”Gynekologerna hotade stämma mig om jag inte drog tillbaka uttalandet”

En som redan år 2014 lyfte från problemet är Elli Flén, vid tillfället lokalpolitiker i Nykarleby.

I radioprogrammet Eftersnack kommenterade hon stängningen av förlossningsavdelningen i Jakobstad så här:

”Jag tycker att man också måste se på kvaliteten på vården. I Jakobstad var det ett problem att nivån på gynekologerna var låg. BB i Jakobstad hade hela tiden svårt att rekrytera gynekologer. Då förstår man ju att när det är så då är det inte the top of the tops som jobbar där.”

Elli Flén, som i dag jobbar som kommunikationskonsult, kommenterar varför hon tog upp frågan.

– Eftersnack är direktsänt och jag var inte helt förberedd på att vi skulle tala om saken. Det jag sa baserade sig på mina egna erfarenheter där jag tycker att nivån på vissa gynekologer var låg då det gäller social kompetens. De betedde sig inte som jag som födande kvinna och patient förväntade mig att en människa i vården ska uppföra sig.

Det som följde beskriver Elli Flén som ett ramaskri.

– I ett skede gick det så långt att gynekologerna själva ringde direkt till mig och hotade stämma mig om jag inte drog tillbaka uttalandet. Jag fick också mycket kritik från andra politiker.

Istället för att gå in och jobba stenhårt för att förbättra kvaliteten på vården och därmed trygga enhetens existens blev det totalförbjudet att komma med någon form av kritik. Elli Flén

Enligt Elli Flén låg fokus i det här skedet på att behålla så mycket vård som möjligt i regionen. Att diskutera själva kvaliteten på vården var inte lika intressant.

– Det handlade om en liten lokal enhet som uppfattades vara hotad och då var det inte okej att komma med kritik. I stället för att gå in och jobba stenhårt för att förbättra kvaliteten på vården och därmed trygga enhetens existens blev det totalförbjudet att komma med någon form av kritik.

”Något måste göras åt vårdens feedbacksystem”

Att följa rapporteringen om hur utbrett problemen varit vid Malmska sjukhuset och höra hur många kvinnor som har påverkats har varit mycket svårt.

– Jag blir så fruktansvärt ledsen. Jag blir också besviken på mig själv. Jag var beslutsfattare då och borde ha förstått att stå på mig och hårdare krävt att man går till botten med detta. Själv valde jag att rösta med fötterna och aldrig mer sätta min fot där.

– Då man läser kvinnornas berättelser blir jag alldeles kall. Att det här har fått fortgå under alla de här åren och att det ständigt kommit in nya kvinnor som blivit utsatta.

Flera av kvinnorna Svenska Yle intervjuat vittnar också om att de har försökt anmäla vad de varit med om men inte blivit trodda.

Det här är enligt Elli Flén chockerande.

– Jag gav också feedback på vad jag varit med om. Jag berättade för barnmorskorna i det samtal man har efter en förlossning och jag fyllde i en handskriven feedbacklapp och lämnade in vid ett väntrum vid Malmska. Så frågan är, vart har den feedback mammor i över tio års tid har lämnat tagit vägen in då ingenting har hänt.

Det stora problemet är tystnadskulturen där patienter och anhöriga offras på ”de besvärliga altare” när missförhållanden påtalas. Sjukskötare

Enligt Flén tyder det här på att det är något allvarligt fel på hur man vid sjukhuset tar emot respons på missnöje inom vården.

– Speciellt då det gäller så här känsliga frågor som gynekologi och förlossning måste man förstå att de kvinnor som samlar kraft att söka upp en patientombudsman och ge feedback bara är toppen av ett isberg. Om tio personer har anmält borde man förstå att det finns hundra som varit med om något men valt att förtränga det och rösta med fötterna.

– Desto känsligare en fråga är desto finkänsligare måste feedbacksystemet vara och nu har det uppenbarligen inte fungerat alls, säger Flén.

Vad hoppas du ska hända nu?

– Att sjukvården ska ta sitt ansvar. Nu måste man en gång för alla göra något åt det hela. Det måste bli ett slut på att kvinnor matas in i en vårdinstans där de blir illa bemötta. Nu räcker det.

