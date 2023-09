Kvanthopp: Cyklonen Bhola, världens dödligaste storm och folkmordet som följde i dess spår – den otroliga storyn om hur Bangladesh kom till

Bildtext

Bangladesh lidande fick musikerna i väst att aktivera sig. The Concert For Bangladesh gick av stapeln den 1 augusti 1971 i Madison Square Garden i New York för totalt 40 000 åhörare under två separata spelningar. Evenemanget arrangerades av George Harrison och utgavs senare som ett livealbum med titeln The Concert for Bangla Desh.

Bild: Wikimedia Commons

The Concert for Bangla Desh