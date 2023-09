Besvikelser och uteblivna framgångar – Tyskland blickar tillbaka på en smärtsam idrottssommar: ”Nästa OS blir sannolikt en ny djupdykning”

I Tyskland grubblar man hårt och högljutt över vad som för tillfället går fel inom idrotten i landet. Vid de nyligen avslutade världsmästerskapen i friidrott blev man helt utan medalj och vid dam-VM i fotboll var Tyskland ute redan efter gruppspelet.

Det enda som i det här skedet längre kan rädda Tyskland undan en fullständigt katastrofal idrottssommar är det tyska basketlandslaget.

Under ledning av NBA-stjärnan Dennis Schröder har man vid VM i Japan, Filippinerna och Indonesien åtminstone hittills visat upp helt andra takter än vad många andra tyska idrottare har gjort under den senaste tiden.

Det här fick bland annat ett helt chanslöst Finland uppleva då man förlorade mot Tyskland med siffrorna 75-101.

Bildtext Lauri Markkanen och resten av basketlandslaget kunde inte rå på Tyskland. Bild: EPA-EFE Finlands herrlandslag i basket,Lauri Markkanen

Att det blir framgångar för tyska idrottare och lag har ändå under den senaste tiden varit mer undantag än regel.

Bästa exempel på det här var dam-VM i fotboll samt de nyligen avslutade världsmästerskapen i friidrott.

Från VM-tävlingarna i Budapest hämtade friidrottens tidigare stormakt Tyskland inte en endaste medalj.

En lång nedgång

Att tysk friidrott är i kris visste man visserligen redan före tävlingarna i Budapest, men att man nu för första gången i VM-tävlingarnas historia, alltså sedan Helsingfors 1983, blev helt utan medalj är förstås en skam.

Tysklands situation påminde till slut mycket om den som Finland under årens lopp har tvingats vänja sig vid. Allt hopp om en medalj sattes till slut till spjutkastaren Julian Weber, som under den avslutande tävlingskvällen ändå ”bara” kastade sig in på en fjärde plats.

Den kommande katastrofen var som sagt ingen direkt överraskning. Redan vid VM i Eugene ifjol blev det nämligen mycket sparsamt med medaljer för Tysklands del.

Den nu skadade längdhopparen Malaika Mihambo och de tyska stafettdamerna räddade ändå då, med ett guld respektive ett brons, Tysklands friidrottsära.

Bildtext Malaika Mihambo hade hört till förhandsfavoriterna också i Budapest. Bild: EPA-EFE/All Over Press Malaika Mihambo

– Nedgången har skett under en lång tid. Den började egentligen redan, då man efter den tyska återföreningen utgick från att Väst- och Östtyskland sammanslaget skulle hålla Tyskland i världstoppen.

– Man slog ihop systemen utan att desto mer fundera på vad man borde ändra på, säger Johannes Knuth som är sportjournalist vid tidningen Süddeutsche Zeitung. Knuth följde med VM på plats i Budapest.

Fjolårets EM-tävlingar i München gick visserligen bra för Tysklands del, men enligt kritikerna bekräftade tävlingarna en del av problemet; de tyska friidrottarnas prestationer räcker till i Europa, men inte i världen.

Mer pengar och förändringar i systemet

I så gott som alla kommentarer efter VM har det alltså handlat om att den globala konkurrensen har blivit hårdare och att de tyska idrottarnas prestationer helt enkelt inte räcker till.

Inte ens med tyska topprestationer, som av tiokamparen Leo Neugebauer, når man prispallen och när stora stjärnor som nämnda Mihambo och långdistanslöparen Konstanze Klosterhalfen dessutom saknas, blir det ännu svårare.

Att man inte längre hänger med världstoppen förklaras bland annat med olika fel i träningssystemet och de här felen hänger åtminstone delvis ihop med de komplicerade strukturer som uppstår på grund av att mycket av verksamheten sker utspritt på de tyska förbundsländerna.

Smått avundsjukt blickar man nu över gränsen mot Nederländerna där man har byggt upp ett betydligt mer enhetligt och som det verkar också ett mer effektivt system.

Bildtext Leo Neugebauer hör till världseliten, men är det tack vare Tyskland eller University of Texas? Bild: Sven Beyrich/SPP/Shutterstock/All Over Press Leo Neugebauer

Från friidrottsförbundets sida efterlyser man också mer pengar för idrotten, men ser man till vad man från statens sida är villig att satsa så ser det ändå ut som om utvecklingen går åt det andra hållet – mindre i stället för mer.

Efter VM har man gärna gjort jämförelsen att den redan nämnda tiokamparen Leo Neugebauers universitet i Texas förfogar över större ekonomiska resurser för idrotten, än vad som är fallet för de olympiska grenarna sammanräknade i Tyskland.

– Min åsikt är att problemen inte nödvändigtvis hänger ihop med att man har för lite pengar. Då man tidigare har nått större framgångar med betydligt mindre medel, måste man framför allt se på vad som går fel i fördelningen.

– Problemet är bland annat att pengarna inte nödvändigtvis når de talanger som inte ännu har nått den absoluta världstoppen. Vi har fortsättningsvis många talanger, men vi förlorar dem då de i stället för en osäker idrottskarriär väljer att satsa på utbildning och ett säkert yrke, säger Johannes Knuth.

Friidrotten näst intill osynlig

Att det finns stora brister i såväl strukturerna som i hur friidrottsförbundet leds har enligt Knuth lett till att vissa framgångsrika idrottare har valt att helt gå sina egna vägar.

– Det verkar som att de har nått framgångar uttryckligen därför att de har tagit avstånd från förbundet, säger Knuth och som exempel nämner han världsmästarna Mihambo och tiokamparen Niklas Kaul.

– Man vill nu se på den så kallade medaljpotentialen och satsa mer på ett allt smalare lager av toppidrottare. Om det här är den bästa idén för att på lång sikt samtidigt garantera en idrottslig bredd vet jag inte, säger Knuth.

Iögonfallande för den tyska friidrottens del är också dess nästan fullkomliga osynlighet på hemmaplan.

Bildtext Det tyska stafettlaget tog EM-guld i München i fjol och poserade med hemmafansen. Bild: EPA-EFE / All Over Press Tyskland

Där internationellt pyttesmå grenar som rodel och bob får i det närmaste oändligt med sändningstid på tysk tv under vinterveckosluten finns av friidrotten inget att se. Det här är ett faktum som knappast gör det lättare för förbund och enskilda idrottare att hitta sponsorer.

– Det här bidrar naturligtvis till friidrottens problem. De idrottande barnen behöver förebilder och de här förebilderna måste man naturligtvis också kunna se.

Enligt Knuth handlar mediernas bristande intresse bland annat om att det i motsats till många vintersportgrenar såväl nationellt som internationellt saknas enhetliga tävlingssystem.

– Det finns fortfarande ett intresse för friidrott, men det här intresset är bundet till VM och EM. Däremellan är det betydligt färre som bryr sig och har man dessutom inga framgångar vid stortävlingarna så minskar populariteten ytterligare.

Fotbollsfiasko

Brist på synlighet och pengar torde däremot inte vara ett av de överhängande problemen för de bristande tyska fotbollsframgångarna.

Där det redan länge har hostat betänkligt på herrsidan har damlandslaget hittills varit en garant för framgång. Det här visade sig ändå bara gälla fram till VM-turneringen i Australien och Nya Zeeland.

Så säker på framgång var man ändå också den här gången att man från förbundets sida inte hade tänkt på landslagets researrangemang för det otänkbara fallet att man inte skulle vinna sin grupp.

Nu blev det då i stället en tredje plats och den enda resa man behövde tänka på var hemresan. Precis som för herrlandslaget vid VM 2018 var det nu också Sydkorea som för damerna slog den sista spiken i kistan.

Bildtext Svenja Huth och Chantal Hagel var uppgivna efter uttåget i Australien och Nya Zeeland. Bild: EPA-EFE Tysklands damlandslag i fotboll,Svenja Huth,Chantal Hagel

Också här har man under sommaren grubblat över orsakerna. För mycket arrogans och för mycket klapp av koalabjörnar i stället för att koncentrera sig på det väsentliga, lyder en del av bedömningarna, brist på tillräckligt goda spelare och missar av tränaren, lyder andra.

– Man måste vara mycket försiktig då man nu i vissa politiska kommentarer talar om en i samhället allmänt utbredd ovilja att prestera som en förklaring till bristande idrottsframgångar. Det stämmer nog inte, säger Knuth och han hänvisar bland annat till att många idrottsföreningar helt enkelt inte kan ta emot alla idrottsintresserade barn.

En karriär som idrottare är i dagens läge kanske inte så attraktiv som förr, men enligt Knuth ligger det huvudsakliga problemet på annat håll.

– Det handlar nog mer om varför de många talangerna inte nödvändigtvis når toppen och det här gäller inte enbart för friidrottens del utan också för många andra olympiska grenar.

Att snabbt reparera systemet kommer enligt Knuth inte att vara möjligt och därför kommer uteblivna framgångar att vara ett tema också under kommande år.

– OS i Paris kommer sannolikt att bli en ny djupdykning för tysk idrott, slår sportjournalisten Johannes Knuth fast.