Chefsekonom tror att byggbranschen fortsätter dyka – men ser inte kollaps à la 90-talet

Allt färre nya bygglov tyder på att problemen inom byggbranschen bara förvärras. Risken att också bankerna drabbas är ändå liten, bedömer Aktias chefsekonom Lasse Corin.

Byggbranschen har problem.

– Antalet beviljade bygglov har kommit ner kraftigt och det börjar småningom påverka byggaktiviteteten. Tyvärr går allt fler byggföretag i konkurs, säger Aktias chefsekonom Lasse Corin.

Byggbranschen utgör hela 15 procent av den finska ekonomin, vilket Corin har lyft fram i ett blogginlägg. Det är en klart större del än de flesta andra EU-länderna.

– Arbetslösheten kommer att öka och det påverkar också resten av ekonomin.

Nu reagerar också regeringen. På tisdagen meddelade Finansministeriet och Miljöministeriet att en arbetsgrupp ska utreda vad problemen kan få för följder för samhällsekonomin och om det behövs några åtgärder.