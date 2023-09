Klädhängare välte i lärcentret Brava i Pargas – elev besökte skolhälsovården efter olyckan

En olycka inträffade i lärcentret Brava i Pargas på onsdagen. En elev besökte skolhälsovården efter olyckan.

Olyckan skedde då en klädhängare plötsligt föll omkull och skuffade därmed omkull flera andra klädhängare.

Fallet kommer att utredas och arbetarskyddet har också kopplats in, meddelar Pargas stad. Klädhängarna kommer att ses över under kvällen och under torsdagen.

Enligt stadens tekniska chef Jonas Nylund tar staden olyckan på stort allvar och därför ska orsaken till olyckan nu utredas, så att något liknande inte sker igen.

Pargas stad har skickat ut information till vårdnadshavare och elever via Wilma. Totalt fyra skolor jobbar i lärcentret, de finsk- och svenskspråkiga eleverna i årskurs 7 till 9 och stadens gymnasieelever.