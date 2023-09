Efterfrågan på ved är fortfarande stor – läget är ändå lite lugnare än i fjol

Intresset för att elda med ved håller i sig. Vedförsäljare Yle Österbotten har talat med säger att kunder har börjat höra av sig, men att mängderna är mindre än i fjol.

I Simon Linds vedlager i Pensala i Nykarleby tornar säckar med björkved upp sig i prydliga rader. Sommaren klamrar sig fortfarande kvar, men redan nu har kunder börjat höra av sig om ved till vintern.

– Kanske beroende på förra årets hysteri blev det många bokningar redan i fjol, berättar Lind.

I fjol formligen exploderade efterfrågan på ved på grund av de höga energipriserna. Det här gjorde att veden tog slut på flera håll.

– För egen del sålde jag slut lagret i oktober. Vanligen brukar det räcka hela vintern, säger Lind.

I år har han bunkrat upp med mer ved än tidigare.

– Det har nästan ökat lite för varje år.

Bildtext Priset för en kubikmeter ved varierar mellan ungefär 50 och 80 euro. Bild: Jakob Lillas / Yle ved,vedeldning,trä,energi,Pensala,Nykarleby,Österbotten

Lite mer avvaktande

Också andra vedförsäljare Yle Österbotten har pratat med berättar att kunder har börjat höra av sig. Läget verkar ändå lite lugnare än i fjol.

Thomas Sund i Solf berättar att han har fått många beställningar de senaste veckorna, men att mängderna är mindre än i fjol. En orsak till det här tror han kan vara att kunderna är lite mer avvaktande i och med att vedpriserna har stigit.

– Priserna har gått upp en hel del, så folk funderar mer, säger Sund.

Kollar man runt på olika nätförsäljningssajter rör sig priserna för en kubikmeter ved mellan 50 och 80 euro.

Också Simon Lind har varit tvungen att höja priset på den ved han säljer. En anledning till det är att priset på råvaran – det vill säga massaveden – har stigit.

– Då priset ökar måste jag öka, annars är det att lägga av.

Bildtext En del kunder lade in sina beställningar redan i vintras, berättar Lind. Bild: Jakob Lillas / Yle ved,vedeldning,trä,energi,Pensala,Nykarleby,Österbotten

Ta in veden en dag på förhand

Enligt Lind är kvaliteten på veden viktig för kunderna.

– Det ska vara torrt och det ska vara rent och det ska vara snyggt och prydligt.

Veden han säljer har avverkats under förra vintern och torkats under våren. När veden väl kommer till kunderna rekommenderar han att den förvaras under tak, till exempel i ett vedbod eller garage.

Om man har ett kallt lager är det bra att ta in veden i värmen ett dygn innan man ska elda, säger Lind.

– Den här årstiden är det hög luftfuktighet, så om man tar in veden en dag på förhand tar det bort den sista ytfukten.