Grupp i Colorado försöker stoppa Trump med hänvisning till tillägg i USA:s konstitution

En partipolitisk grupp i delstaten Colorado i USA har lämnat in en stämningsansökan i ett försök att blockera Donald Trump från att kunna bli vald till president nästa år.

Gruppens argument är att Trumps agerande den 6 januari 2021 vid attacken mot Kapitolium diskvalificerar honom från tjänsten.

Gruppen CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) lämnade in sin stämningsansökan till en domstol i Colorado på uppdrag av sex republikanska och obundna väljare och tjänstemän.

Den här oprövade juridiska strategin bygger på en hänvisning till det 14:e tillägget till den amerikanska konstitutionen.

– Även om det saknar motstycke att vidta denna slags åtgärd mot en tidigare president var det som skedde den 6 januari en aldrig tidigare skådad attack som är exakt den typ av händelse som skaparna av det 14:e tillägget ville ha skydd mot, säger Noah Bookbinder, ordförande för CREW.

Stämningen citerar avsnitt 3 i det 14:e tillägget där det talas om att en person kan hindras från att inneha federala eller statliga ämbeten efter att ha engagerat sig i uppror som riktar sig mot USA:s grundlag.

Enligt CREW bröt Trump mot sin ämbetsed då han rekryterade, hetsade upp och uppmuntrade en våldsam mobb som attackerade Kapitolium den 6 januari 2021. Trump försökte hålla sig kvar vid sitt ämbete genom att inte godkänna valresultatet i presidentvalet 2020.

Källa: Reuters