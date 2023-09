HS: Barnskötare vid Borgå stad misstänks för sexuellt utnyttjande av barn

Barnskötaren har jobbat inom småbarnspedagogiken och i skolan. Däremot är det oklart om brottsmisstankarna hör ihop med personens arbetsuppgifter.

Tidningen Helsingin Sanomat har uppgifter om att en barnskötare misstänks för sexualbrott som riktat sig mot barn. Den misstänkta har jobbat med barn i Borgå stads tjänst i flera år.

Barnskötaren har suttit häktad i flera veckor sedan augusti, på sannolika skäl misstänkt för sexuellt utnyttjande av barn och två fall av sexuellt övergrepp.

Det sexuella utnyttjandet misstänks ha skett under drygt ett års tid under tidsperioden 2021 till 2022 och de två sexuella övergreppen under drygt sex månaders tid i år.

Östra Nylands tingsrätt har antecknat Borgå som ort vad gäller alla tre brottsmisstankar.

Polisen vägrar kommentera

Enligt tidningen har personen varit i Borgå stads tjänst då de misstänkta brotten har ägt rum, dels som barnskötare inom småbarnspedagogiken men också som skolgångshandledare.

Däremot har tidningen inga uppgifter om huruvida brotten hör ihop med den misstänktas arbetsuppgifter. Det är också oklart om det finns ett eller flera offer.

Polisen vägrar kommentera fallet för Helsingin Sanomat med hänvisning till att utredningen precis har inletts.

Yle Östnyland försöker nå Borgå stads direktör för småbarnspedagogiken för en kommentar.