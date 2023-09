Växthusodlare Joakim Strand är försiktigt optimistisk inför vintern - men elpriset och uppvärmningskostnader oroar honom

Växthusodlare Joakim Strand i Pjelax, i Närpes hoppas att han slipper en uppprepning av förra årets höga elpriser. Nu byter han ut HPS- lamporna i växthusen mot LED-belysning för att få ner kostnaderna, men samtidigt går han miste om värme.

Efter fjolårets säsong när flera växthusproducenter tvingades ta paus under vintern, ser nu läget mera normalt ut inför kommande vinter.

Joakim Strand, växthusodlare i Pjelax, Närpes och även ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott, säger att sommaren också gick bättre än förväntat. Efter att många växthusodlare lade ner produktionen förra vintern befarade man att det skulle uppstå ett överutbud på marknaden under sommaren.

- Men istället startade säsongen med en varm vår och eftersom värmen fortsatte under sommaren hölls produktionen jämn och konstant, säger Strand.

– Vi får vara ganska så nöjda med prissättningen, vissa priser har varit bättre och andra sämre än förväntat. Hur nöjda kollegorna är beror på vilka produkter de odlar, säger Strand.

Främst är det speciella sorter av tomat varit väldigt låga i pris, så som körsbärstomat, och även priset på paprika har varit lågt.

Håller koll på spotpriset på el

Förra vintern var tuff för växthusodlarna. Joakim Strand förväntar sig mera moderata epriser kommande vinter. Men det finns ändå en osäkerhet kring hus elpriset kommer att fluktuera.

– Vi är också bättre förberedda nu. Gasförråden ute i Europa är fyllda och Olkiluotos nya reaktor producerar el. Dessutom hjälper vindrkaften till att hålla ner elpriset. Så jag joppas på en blåsig vinter som håller elpriset i shack, säger Strand.

Tivis har elpriset ändå växlat kraftigt och det är något som växthusodlarna måste hålla ett öga på säger Strand. Det är det första han kollar på eftermiddagen när meddelandet om spotpriser publiceras.

– En del kollegor redan aviserat om de tänker stänga ner produktionen under vintern. Men de flesta tänker försöka odla även under vinterhalvåret. Men jag säger försöka, om elpriset skenar i väg kan det hända att man måste tänka om, säger Strand.

Odlarna köper sin el på lite annat vis än privata hushåll. Bland annat kan man använda sig av portföljförvaltning och köpa in elen kvartalsvis. Då är det kvartal ett och fyra som är de intressanta, det är under den tiden man använder odlingslampor.

– Vi brukar köpa in elen ett år eller två på förhand. En annan metod är att köpa in el årsvis. Nu har priset på el per kvartal varit så höga att ingen växthusodlare köpt in full kapacitet. Istället följer man med spotpriser och rättar sig efter dem, säger Strand.

Bild: Juho Teir / Yle växthus,jordbruk,Närpes,tomater,tomat

LED-lampor ska minska elförbrukningen

Vintertid kan odlarna delvis ställa sin produktion enligt elpriset och belysa odlingarna om nätterna när elpriset vanligen är som lägst. Men man kan ändå inte hålla lamporna släckta under dagen, och det är därför dagspriset som nu kommer att avgöra om produktionen är lönsam.

Joakim Strand har kommer att byta ut sina HPS- lampor, High Pressure Sodium, som länge varit en växthusstandard, till LED-lampor.

– Det innebär en minskning av elförbrukningen med hälften. Det här är nu rådande trend i branschen för att klara elräkningarna, säger Strand.

I motsats till HPS-lampor avger LED-lampor ingen värme. HPS-lamporna håller en varm atmosfär kring toppen på plantan och samtidigt värmer man äen nerifrån. I och med övergången till LED-lampor går man miste om strålningsvärmen och måste lösa frågan med hur man ska värma plamtorna ovanifrån.

Torv- och flispriser pressar odlarna

För att värma växthusen behövs det bränsle, bränslepriset är därför också av stor betydelse för växthusodlarna.

– Det kommer att innebära svårigheter. Alla växthusodlare har inte fått ett kontrakt för vintern. Det råder brist på flis och torv, som båda stigit i pris. Alla våra maskiner kräver bränsle och priset har ökat markant, säger Strand.

Växthusodlarna står alltså inför allt högre kostnader for att kunna producera grönsaker. Även om forskningen pågår har man inte ännu något fungerande substitut som kan ersätta torv och flis.

– Det blev lite väl snabba politiska beslut om exempelvis torven, vi hann helt enkelt inte med utvecklingen. Hur det blir i vinter är svårt att säga, men det ser lite ljusare ut än det gjorde förra hösten. Det största bekymret just nu är hur vi ska lösa uppvärmningen, säger Joakim Strand.