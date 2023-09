90, 81, 80, 77 år – varför är politikerna i USA så gamla och kan ingen yngre ta över? Professorn svarar

Amerikansk politisk debatt har på sistone handlat mycket om ålder. Inte minst efter att topprepublikanen Mitch McConnell, 81, förra veckan för andra gången sedan juli stelnade mitt under en presskonferens.

Republikanernas minoritetsledare i senaten Mitch McConnell frös till inför kamerorna när han tillfrågades om han planerar att kandidera för omval år 2026.

Senatens läkare gav den 81-årige senatorn McConnell grönt ljus och konstaterade att yrsel kan förekomma när man återhämtar sig från hjärnskakning.

McConnell föll i våras, fick en hjärnskakning och var efter det sjukledig i sex veckor.

Incidenten gav nytt bränsle till debatten om amerikanska toppolitikers ålder. Opinionsmätningar visar gång på gång att amerikanerna vill se yngre politiker, inte minst i Vita huset och senaten.

56 s Mitch McConnell fryser till mitt under presskonferens - Spela upp på Arenan

Varför styrs USA av personer som för länge sedan nått pensionsåldern?

Marvin Overby, professor i statsvetenskap vid Penn State-universitet, påminner om att USA inte alltid har ålderstigna ledare, utan att det går i cykler.

Till exempel hade varken Barack Obama eller Bill Clinton hunnit fylla 50 år när de flyttade in i Vita huset. George W. Bush var 55 år när han blev vald.

– Överlag tenderar amerikaner ändå att rösta på välkända tunga kandidater framför yngre mindre kända, grått hår är ofta ett plus.

1 min Statsvetare: Svårt för en lokal kändis att bli president i USA - Spela upp på Arenan

Att äldre politiker gynnas av väljarna märks tydligt i den amerikanska senaten. Hälften av de 100 senatorerna är över 65 år.

Äldst är den demokratiska senatorn för Kalifornien Dianne Feinstein, 90 år. Republikanernas äldsta senator Chuck Grassley fyller snart likaså 90 år.

Bildtext Dianne Feinstein är den äldsta senatorn, 90 år gammal. Bild: EPA-EFE Dianne Feinstein

I kongressens andra kammare, Representanthuset, var Demokraten Nancy Pelosi 82 år, när hon i fjol lämnande över ordförandeklubban.

– Vi amerikaner anser att vi har den främsta demokratin i världen och vi är stolta över våra val. Men när det gäller omsättning i ämbetet drivs det av pensionering, inte av valnederlag. Om politiker inte har någon önskan att gå i pension, kan de stanna i kongressen i årtionden och de flesta stannar.

Men varför går de inte i pension?

– Det är som Henry Kissinger en gång sa: ”Once you have it, it's hard to give it up”. Det är helt enkelt frågan om makt, USA är ett enormt land och en senator har mycket makt, något man inte lätt ger ifrån sig.

Inom Republikanerna har det höjts röster om att Mitch McConnell borde avgå, men tungviktaren McConnell förväntas lämna sin post bara om han känner att han blir en börda för sitt parti.

På den demokratiska sidan har en liknande situation gällt den 90-åriga Dianne Feinstein. Hon har nu meddelat att hon inte ställer upp för omval 2024, det här efter uppmaningar från partiet.

Bildtext Mitch McConnell och Joe Biden i Representanthuset i januari 2017. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press Mitch McConnell,Joe Biden

Att utmana en sittande senator är dessutom väldigt svårt. Professor Marvin Overby säger att det amerikanska systemet gynnar de redan invalda.

– En senator har en väl tilltagen skattefinansierad resebudget, som senatorn kan använda för att åka runt och träffa väljare. Dessutom får senatorer mycket synlighet och valdonationer. I många delstater är det väldigt svårt att utmana en sittande politiker, det kräver en enorm valbudget.

Att införa en åldersgräns är ändå orealistiskt.

– Åldersgränser är i allmänhet inte populära bland amerikaner och i synnerhet inte bland äldre politiker som stiftar lagar.

Paradoxen: Amerikaner vill ha yngre politiker men röstar på äldre

Opinionsmätningar visar att en överväldigande majoritet av amerikanerna vill se yngre politiker, inte åttioåringar. Varför röstar man inte på en yngre kandidat?

– Även om folk säger att de hellre skulle rösta på yngre kandidater röstar de flesta faktiskt på äldre kandidater. Det gäller speciellt äldre väljare. De föredrar kandidater som är närmare deras egen ålder trots att det säger att de vill se yngre personer vid makten.

Det kan mycket väl vara fallet i nästa presidentval. Demokraterna går man ur huse och ger Biden sin röst även om 71 procent av de demokratiska väljarna enligt en opinionsmätning från AP-NORC anser att han är för gammal för att ställa upp för omval.

Man kan fråga sig varför Biden inte utmanas inom Demokraterna om nu en gång partiets väljare vill se en yngre president. Att i ett primärval utmana den sittande presidenten är väldigt svårt, säger professor Marvin Overby.

Den sittande presidenten Joe Biden fyller 81 år i höst och ställer upp för omval. Vinner han presidentvalet i november nästa år skulle han vara 86 år när hans tid i Vita huset tar slut.

Frågar man alla amerikaner, inte bara demokratiska väljare, anser hela 77 procent att han är för gammal att leda landet en andra period.

Men Bidens främsta utmanare, den tidigare presidenten Donald Trump är ingen ungtupp han heller. Trump fyllde i somras 77 år och är cirka 3,5 år yngre än Biden. Men bara 50 procent av amerikanerna anser att åldern är ett hinder för Trump.

Trots den knappa ålderskillnaden är det betydligt färre som talar om Trumps ålder än om Bidens. Enligt professor Overby framstår Trump som en mer energisk figur.

– Trumps politiska framgång bygger på att vara energisk, arg och väcka känslor. Det får honom att framstå som betydligt yngre. Biden har i sin tur alltid haft en lugn och godmodig framtoning.

Bildtext Donald Trump och Joe Biden debatterar under sin första direktsända debatt under presidentvalet 2020. Bild: EPA-EFE/All Over Press Presidentvalet i USA 2020,Donald Trump,debatt,Valdebatt,valdebatt,Joe Biden,presidentval,USA

”Biden vs Trump 2024 troligt – men mycket kan hända”

Mycket pekar på att det blir en returmatch mellan Trump och Biden.

Också professorn i statsvetenskap Marvin Overby säger att han nog skulle lägga en slant på att dessa två möts igen. Men han är inte beredd att satsa några stora pengar. Mycket kan hända innan valdagen i november 2024.

– Risken för hälsoproblem ökar ju äldre man blir. Trump är inte världens hälsosammaste person. Det är inte helt ovanligt att personer i deras ålder kan drabbas av allvarliga sjukdomstillstånd. Många oväntade saker kan hända innan valdagen den 5 november 2024.