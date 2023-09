Petteri Orpo litar på att SFP stannar i regeringen: ”Vi har fört goda diskussioner”

Statsminister Petteri Orpo (Saml) utgår från att hela Svenska riksdagsgruppen håller fast vid regeringssamarbetet, efter att regeringens styrdokument mot rasism godkändes i riksdagen.

– Då SFP nu har fattat sitt beslut utgår jag från att det är slutfunderat, säger Orpo.

Orpo intervjuades på lördag i Yles program Morgonettan och svarade efteråt på några ytterligare frågor för Svenska Yle. Han anser att SFP:arna nu är tydligt inställda på att gå vidare med regeringsprogrammet.

– Vi har fört goda diskussioner ministrar och riksdagsledamöter emellan. Vid regeringens aftonskola i torsdags var stämningen mycket bättre än vid förhandlingarna på Ständerhuset, säger Orpo.

Biaudets agerande ett ”internt ärende” för SFP

SFP:s Eva Biaudet valde visserligen att rösta blankt i de två förtroendeomröstningarna som berörde de sannfinländska ministrarna Riikka Purra och Wille Rydman, men det betraktar Orpo som ett internt ärende för SFP.

Huvudsaken är att regeringen som helhet fick grönt ljus av alla, tycker Orpo.

Bildtext Eva Biaudets (SFP) agerande har irriterat Sannfinländarna. Bild: Silja Viitala / Yle september,2023,Riksdagshuset (Finland),riksdagen,Finlands riksdag,Regeringen Orpo,Eva Biaudet

Under debatten i riksdagen fick Orpo än en gång svara på oppositionens anklagelser om kappvändning. Sommaren 2017, då Jussi Halla-aho tog över som partiledare för Sannfinländarna, ansåg Orpo att ett fortsatt regeringssamarbete med Sannfinländarna var uteslutet. Nu är situationen annorlunda, säger han.

– Själv anser jag att Sannfinländarna har förändrats och att de klart signalerat en vilja att samarbeta och ta ansvar. Tillsammans med dem fick vi ihop ett bra regeringsprogram, säger Orpo.

Budgetmanglingen närmar sig

Regeringssamarbetet ställs på prov igen om knappt två veckor, då regeringen samlas till sin första budgetmangling. Nästa års statsbudget går långt ut på att fördela knapphet, och de senaste prognoserna visar att Finland är på väg in i recession.

Orpo säger sig vara medveten om det krisartade läget inom byggbranschen. Han anser att situationen är värre än under finanskrisen åren 2009-2011, då regeringen trädde in med stimulanspengar för att hålla byggbolagen under armarna.

Bildtext Byggbolaget Jukkatalo meddelade nyligen om konkurs. Bild: Matti Myller / Yle byggande,Fastigheter & byggande,Konstruktion av byggnader,fastigheter,konkurs

Orpo säger att regeringen försöker hitta olika sätt att stödja byggbranschen, men att göra det med lånade pengar är inte ett alternativ.

Han vågar inte heller lova mer pengar för att täcka det miljardunderskott som finns inom social- och hälsovården, utan hänvisar istället till de strukturella reformer som regeringen förbereder för att stabilisera välfärdsområdenas ekonomi.

– Naturligtvis måste vi se till att finländarna får den vård och basservice som de behöver, säger Orpo.