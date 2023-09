Yle Sporten sänder: Stafett-FM avslutas – löpare från den europeiska juniortoppen står i rampljuset

Sommaren bara fortsätter på Paavo Nurmis stadion i Åbo. Söndagen verkar bli minst lika vacker som dagen innan och resultaten på toppnivå kommer antagligen att dugga lika tätt i dag. Sändningen på Arenan börjar klockan 12.50.

Grenprogrammet är mångsidigt men de längre sprintstafetterna kommer sannolikt att vara de färgstarkaste. Alltså stafetterna över 4x400 (och 4x300) meter.

De kvinnliga stafetterna på längre sprintdistanser ser nu ut att bli en uppvisning av Helsingfors IFK. I damklassen finns givetvis utmanare med JKU i spetsen men frågan är om de räcker till. Det vimlar av landslagslöpare på banan.

På den manliga sidan går JKU knappast att besegra, om inte HKV är så till den milda grad revanschsuget efter lördagens herrstafetter. Det vimlar av landslagslöpare här också.

Det är unga elitlöpare, direkt från den europeiska juniortoppen, som kan bli stafettsöndagens stora namn. Löpare som Jere Haapalainen och Antti Sainio i Pyrintö samt tvillingarna Kasperi Vehmaa och Rasmus Vehmaa i LUM. Olika rekord sitter löst.

De här ungdomarna är naturligtvis minst lika vassa i häckstafetten som på 4x400 meter. Akilles, som vann sin häckstafett i fjol, finns med i medaljspekulationerna också i dag.

Just häcklöpningen i fyra olika klasser inleder eftermiddagens finalpass som startar redan klockan 13.

Tre långa stafetter löps också under eftermiddagen, bland annat 4x1500 meter med två damer och två herrar i lagen.

Gångstafetterna avgörs tidigt och elitklubben Espoon Tapiot kan knappast undvika att vinna bådadera.

Lahden Ahkera dominerar

Damernas och herrarnas 4x400 meter avslutar hela evenemanget. Därefter är också årets poängräkning klar. Såväl den om Kalevan Malja (FM-poäng) som den utförligare poängligan kommer i år att vinnas av Lahden Ahkera.

De SFI-föreningar som ligger bäst till (bland 20 i topp i Kalevan Malja) är HIFK, Esbo IF, Vasa IS och kanske Gamlakarleby IF. Akilles och Raseborg blir i år en aning bakom i båda sammandragen.

För de finländska juniorlandslagen i friidrott har sommaren varit ovanligt givande. I U23-EM i Esbo var medaljerna tio till antalet, i junior-EM i Jerusalem fyra och i europeiska ungdoms-OS i Maribor hela sex. Nästa år, alltså fortsättningen på det hela, kan bli mycket underhållande.

FM i stafettlöpning sänds på Arenan klockan 12.50–17.30 och i TV2 klockan 16.00–18.15. Leif Lampenius kommenterar på svenska.