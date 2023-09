Britney Spears – ett liv fyllt av framgång, skandaler, comebacks och ett ikoniskt sammanbrott

Britney Spears är popstjärnan som offrades på paparazzialtaret. Hon är den dansande lilla flickan som blev ett sexobjekt och en av vår tids mest jagade villebråd som alla ville veta allt om.

Britney Spears föds i december 1981 i en fattig familj, hennes pappa har alkoholproblem och det bråkas mycket i hemmet.

Redan som barn har Britney en speciell talang för att dansa och uppträda. När hon är åtta år flyttar hon med sin mamma och lillasyster till New York och börjar uppträda i musikaler på Broadway.

När hon är 12 år blir hon känd över hela världen tack vare Disney-programmet Mickey Mouse club.

Visste du att Stjärnor som Justin Timberlake, Christina Aguilera och Ryan Gosling också uppträdde i Mickey Mouse club?

Bildtext Sedan hon var liten har Britney Spears älskat att dansa och uppträda. Bild: Courtesy Everett Collection/All Over Press Britney Spears

Baby one more time

När Mickey Mouse club läggs ner får Britney ett erbjudande om att vara med i ett tjejband. Men hon tackar nej, hon vill bli soloartist.

Skivbolaget Jive ser potential i henne och hennes debutsingel Baby one more time släpps i september 1998 och blir en världshit. Albumet med samma namn släpps några månader senare, och även det toppar listorna på många håll i världen.

Hon får kritik för att hennes sångröst inte är tillräckligt bra och för att hon inte skapar musiken själv.

Dessutom förekommer det kritiska röster som anser att den 17-åriga flickan sexualiseras då hon poserar lättklädd på skivomslaget och i musikvideon.

Visste du att Låten ”Baby one more time” skrevs av den svenska låtskrivaren och producenten Max Martin?

Bildtext I musikvideon till Baby one more time spelar Britney en olyckligt kär katolsk skolflicka. Britney Spears,…Baby One More Time

Oops!... I did it again

Efter nionde klass slutar Britney skolan och satsar fullt ut på sin artistkarriär. Hennes andra album Oops!... I did it again toppar direkt alla listor.

Albumet skapar inga skandaler men i stället börjar ryktena gå heta om att Britney dejtar Justin Timberlake, känd från pojkbandet 'NSYNC. Och även om de först nekar det hela kommer det snart fram att de är ett par.

De blir den tidens mest ikoniska par, som alla vill veta allt om.

Visste du att Låten ”Oops!... I did it again” innehåller en hänvisning till filmen Titanic?

Britney

Britney växer sig större och större och hon blir mycket mer än en popstjärna.

Albumet Britney blir en brytpunkt till vuxenlivet och är ännu mera sexuellt än hennes tidigare album. Fansen är chockerade över att hon inte längre är den lilla flickan som försöker framstå som oskyldig.

År 2002 utser Forbes henne till världens mest inflytelserika person. Men samtidigt börjar fansen bli missnöjda med henne. Hon ses som en diva som inte längre bryr sig om sina fans.

Visste du att Britney Spears har en liten roll i den tredje Austin Powers-filmen Goldmember? Hon uppträder med låten Boys och i slutet av scenen exploderar hennes huvud.

In the zone

Samtidigt som fansen börjar bli mer kritiska till Britney tar förhållandet med Justin Timberlake slut och det ikoniska paret går skilda vägar.

Det är då det giftiga förhållandet till paparazzis uppstår, då alla vill veta allt om uppbrottet.

Bildtext Justin Timberlake och Britney Spears vid Crossroads-filmens premiär i Los Angeles 2002. Bild: Bei/Shutterstock/All Over Press Britney Spears,Justin Timberlake,popmusik,'NSYNC

Britney är trött på att alla har åsikter om hur hon ska klä sig och bete sig. Britney bryter ihop och blir väldigt ensam. Hon försöker för första gången i sitt liv ta en paus från sin karriär.

Men i stället för att vila och vara ledig färdigställer hon på egen hand sitt fjärde album, In the zone. Hon kan helt enkelt inte vara ledig utan att bli stressad.

Hennes perfekta fasad börjar spricka och fansen undrar vem den nya Britney är.

Om du vill höra hela berättelsen om Britney, berättad av hennes fans, låtskrivare och musikjournalister ska du lyssna på P3 Musikdokumentär!

Britney's gonna flip

Efter ett bråk med sin mamma under en jul flyger Britney med sina vänner i privatplan till Las Vegas.

Höga på extacy gifter hon sig med sin barndomsvän Jason Alexander. Efter 55 timmar skiljer de sig, och fasaden spricker ännu mer.

Låten Britney's gonna flip skrivs men släps aldrig. Hennes manager anser att låten kommer för nära Britneys verklighet.

Britney börjar dejta sin bakgrundsdansare Kevin Federline och de gifter sig 2004. Äktenskapet förgiftar relationen till pressen ännu mera då Kevin stämplas som en riktig ”bad boy”.

Tillsammans får de två barn samtidigt som stjärnans varje steg fortsättningsvis följs av press och paparazzis.

En ny skandal är ett faktum igen då hon fotograferas körande med sin son i famnen. Hon utnämns till världens sämsta mamma.

Visste du att Kevin Federline var med i filmen American Pie Presents: The Book Of Love och har också uppträtt som sig själv i amerikansk fribrottning?

Gimme more

Familjelivet är inte som Britney tänkt sig och de skiljer sig med Kevin. Nu börjar det gå utför på riktigt för Britney.

Året är 2007 och det hon gör nu skapar rubriker världen över. Nedbruten av skilsmässan, trött på mediernas jakt samt hot om att mista vårdnaden om sina barn gör hon det kanske mest ikoniska i sitt liv.

Omringad av paparazzis springer hon från sin bil in på en hårsalong. Hon ber frisören raka av henne håret. Då hon blir nekad blir hon arg på att alla andra ska säga åt henne vad hon ska göra, så hon rakar huvudet själv.

Samma år försöker hon göra en comeback men klarar inte längre av att uppträda. Då hon ska framföra sin nya låt Gimme more hänger hon med i ungefär vart sjätte danssteg på scenen.

Visste du att ”Om Britney klarade sig genom 2007 kan du ta dig genom en jobbig dag” blev ett ordspråk efter att hon rakade av sig håret?

Bildtext Britney Spears rakade huvudet i en skönhetssalong i Los Angeles-förorten Tarzana. Bild: AOP Britney Spears

Circus

Britney sjunker ännu djupare ner i sin psykiska ohälsa och förlorar till slut vårdnaden för sina söner.

Hon blir även inlagd för psykiatrisk vård.

Hennes familj vill omyndigförklara henne och hennes pappa får förmyndarskap över henne.

Hon försöker göra en comeback med albumet Circus år 2008 och låtar som If you seek Amy och Womanizer. Hennes pappa behåller hennes förmyndarskap, men hon får delvis tillbaka vårdnaden för sina barn.

Hennes comeback show blir dock sågad och kritiserad. Det är inget nytt, men den här gången handlar det om att Britney verkar ha tappat viljan och att hon inte bjuder på något av sig själv. Hon verkar inte vilja stå på scenen längre.

Visste du att Det fanns de som ansåg att refrängen i låten ”If you seek Amy” låter som ”F-U-C-K me”?

Free Britney

Britney lever ett inrutat liv med rutiner. Så småningom börjar fansen ifrågasätta hennes pappas förmyndarskap.

Britney ber en domstol i Los Angeles ge henne tillbaka kontrollen över hennes liv och att pappan avlägsnas som förmyndare. Hennes pappa har kontrollerat hennes liv och ekonomi i 12 år.

Rörelsen Free Britney uppstår och fans demonstrerar för att upplösa förmyndarskapet.

I rättegången om fallet tas förmyndarskapet bort och Britney kontrolleras inte längre av sin pappa James Spears.

Men nu går ryktena igen om artistens mående. Har hon verkligen sin egen vilja och lever hon det liv hon vill leva? Vi verkar inte ha hört slutet på Britney historien ännu.