Ruusuvuori frisk – men formen ett frågetecken inför Davis Cup-slutspelet

I tennisens fjärde och sista Grand Slam för året, US Open, spelades finalen under natten till måndag. Finalparet bestod av Novak Djokovic och Daniil Medvedev.

Djokovic vann matchen i tre raka set med siffrorna 6–3, 7–6 efter tiebreak och 6–3.

– Jag är väldigt, väldigt stolt och det här har varit ett drömår med tre av fyra slam-turneringar och finalen i Wimbledon. Jag trodde inte att det skulle gå så här bra, säger Novak Djokovic efter vinsten.

Med sin seger i US Open har Novak Djokovic vunnit tre av de fyra grand slam-titlarna i år. Han har tidigare vunnit Australian Open, Franska öppna och nu US Open under 2023.

Vinsten i US Open innebar också hans 24:e Grand Slam-seger, och han har nu vunnit lika många titlar som den australiska tennisspelaren Margaret Court.