Österbottnisk svinfarmare rätt säker på hur svinpesten tog sig till Sverige: ”Total katastrof om den kommer hit”

Det troliga är att afrikansk svinpest nått Mellansverige på gummihjul. Det säger svinfarmaren Jonas Huldén i Nedervetil som hoppas slippa smittan.

– Det är lite svårt att begripa en så stor sak. Det skulle säkert vara total katastrof.

Så svarar Jonas Huldén på frågan vad det skulle betyda att få in svinpest på farmen i Nedervetil i Kronoby kommun.

Huldén har flera tusen grisar. Efter utbrottet av afrikansk svinpest bland vildsvin i Västmanland i Sverige, i närheten av Fagersta, oroar han sig nu för sina farmarkolleger i Sverige. Men också för den egna framtiden.

– Vi önskar nu bara att smittan ska hålla sig långt borta. Vi kan delvis påverka det, men risken finns alltid kvar ändå att det kommer via naturen.

Huldén har redan en särskild smittospärr som alla ska passera när de går in i svinfarmen.

Stövlar ska rengöras

Till exempel förses jag med engångsoverall och gummistövlar när jag går in. Stövlarna ska desinficeras på väg in och ut.

– Vi försöker ju se till att enbart de som jobbar här kommer in och att all annan trafik håller sig utanför. Det är också viktigt att inte ta med sig livsmedel in. Men det som sker i naturen kan vi inte påverka på samma sätt.

Bildtext Martti Hassila och Jonas Huldén diskuterar risken för att svinpesten också når Finland. Bild: Marcus Lillkvist / Yle svin,griskött,grisar,Snellman Oy

I Sverige har ett antal vildsvin hittats smittade inom ett område där folks rörelsefrihet nu är begränsad. Tamdjur på svinfarmer i området måste också avlivas.

Livsmedelsbranschen här hemma följer situationen i Sverige noga just nu.

Martti Hassila är fältchef på Snellmans köttförädling och sköter kontakten med svinfarmarna. Han konstaterar att vi haft den allvarliga virusburna sjukdomen nära inpå tidigare också. Den har grasserat tidigare både i de baltiska länderna och i Ryssland.

– Men det som är oroväckande är att det är så mycket folk, konsumenter, som reser mellan Finland och Sverige. Risken är då att de för med sig produkter som innehåller viruset.

– Kommer det hit så hamnar vi lätt i samma situation som Sverige. Det påverkar direkt vår export av svinkött i så fall, säger Martti Hassila.

34 s Svinfarmare: "Vi önskar nog att den afrikanska svinpesten håller sig långt bort" - Spela upp på Arenan

Chaufför oförsiktig med skinkan?

Det finns enligt honom två huvudspår för hur viruset kan röra sig. Att smittan skulle ha nått vildsvinen i Västmanland på naturlig väg ser han inte som troligt. I stället antas människan ligga bakom.

Det mest troliga är att någon haft med charkuterier - smörgåspålägg - som inte upphettats till tillräckligt hög temperatur för att döda viruset. Två exempel är kallrökt skinka och salami.

– De kan ha haft med det i bilen och sedan kan det ha blivit dåligt i värmen och då har de slängt ut det i naturen så att vildsvin kommit åt att äta det.

Bildtext Grisarna är nyfikna och sällskapliga när farmaren dyker upp. Bild: Marcus Lillkvist / Yle svin,griskött,grisar,svinskötsel (ekonomi)

På det sättet kan viruset alltså, i teorin, ha tagit sig från en tamgrispopulation i något annat europeiskt land till de västmanländska vildsvinen.

– Så har det nog gått till viruset hoppat flera hundra kilometer förr, då från Polen till Tyskland och Belgien. Fagersta är ingen hamnstad så smittan har garanterat kommit via gummihjul, alltså med lastbil eller annat fordon, troligen från de baltiska länderna, säger Jonas Huldén.

Försiktighet gäller med livsmedel från Sverige

Den andra teorin är att människan enbart indirekt varit inblandad, och då genom bildäcken eller skosulor.

– Man kan ha fått vildsvinsavföring med sig den vägen, det räcker med en liten mängd. Men det är den mindre troliga förklaringen, säger Martti Hassila.

Nu hoppas Hassila, precis som Jonas Huldén, att alla som reser från Sverige är särskilt försiktiga:

– Ta inte med livsmedel och särskilt inte kött från utlandet till Finland. Jägare som rör sig på turistjakt till andra länder bör vara särskilt noggranna och känna till vad som gäller.

Viruset hålls vid liv länge och därför bör fordon, kläder och skor rengöras - alldeles särskilt efter besök i närheten av riskområdet i Sverige.